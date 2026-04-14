Владимир Зеленский: РФ может нанести новый удар по Украине сегодня ночью

Глава государства отметил, что сейчас в небе над Украиной много «Шахедов».

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на 15 апреля Россия может нанести новый удар по стране. Об этом он заявил во время встречи с премьер-министром Норвегии в Осло.

«В небе над Украиной сейчас много “Шахедов”. Могут быть использованы и ракеты», — заявил Глава государства.

Он подчеркнул, что необходимо обеспечить украинскую ПВО.

«Я благодарен Норвегии за готовность поддержать нашу программу», — сказал он.

