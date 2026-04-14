Владимир Зеленский: РФ может нанести новый удар по Украине сегодня ночью
21:49, 14 апреля 2026
Глава государства отметил, что сейчас в небе над Украиной много «Шахедов».
Фото: interfax.com.ua
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на 15 апреля Россия может нанести новый удар по стране. Об этом он заявил во время встречи с премьер-министром Норвегии в Осло.
«В небе над Украиной сейчас много “Шахедов”. Могут быть использованы и ракеты», — заявил Глава государства.
Он подчеркнул, что необходимо обеспечить украинскую ПВО.
«Я благодарен Норвегии за готовность поддержать нашу программу», — сказал он.
