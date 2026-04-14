Володимир Зеленський: РФ може завдати нового удару по Україні сьогодні вночі

Глава держави зазначив, що в небі над Україною зараз багато «Шахедів».

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у ніч проти 15 квітня Росія може завдати нового удару по країні. Про це він сказав під час зустрічі с прем'єром Норвегії в Осло.

«У небі над Україною зараз багато «Шахедів». Можуть будуть використані й ракети», - заявив Глава держави.

Він підкреслив, що треба забезпечити українську ППО.

«Я вдячний Норвегії за готовність підтримати нашу програму», - сказав він.

