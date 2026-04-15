После травмы на работе установили инвалидность: будет ли новое расследование несчастного случая

20:43, 15 апреля 2026
Влияют ли новые медицинские заключения и установление группы инвалидности на пересмотр результатов расследования и изменение акта Н-1.
Установление пострадавшему инвалидности после завершения расследования несчастного случая на производстве не является основанием для его повторного проведения. Об этом говорится в разъяснении Держпраци относительно применения действующего порядка расследования.

Речь идет о случаях, когда во время лечения у пострадавшего выявляют дополнительные повреждения, которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии связаны с производственной травмой. В частности, если лицу устанавливают третью группу инвалидности.

В то же время в соответствии с постановлением Кабмина №337 от 17 апреля 2019 года, медицинские учреждения обязаны предоставлять комиссии по расследованию необходимые документы — в частности справки о диагнозе, его коде по МКБ-10 и заключения о степени тяжести травмы — в течение одних суток с момента запроса.

Порядок расследования предусматривает, что диагноз в акте по форме Н-1 определяется на основании справки, выданной в день оказания первой медицинской помощи. Его разрешено уточнять только до завершения расследования.

Таким образом, документы медико-социальной экспертной комиссии, составленные после завершения расследования, не дают оснований для его повторного проведения или внесения изменений в уже оформленный акт.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Украина в тройке государств-членов Совета Европы по количеству находящихся на рассмотрении ЕСПЧ заявлений

За громкими победами над Россией в Страсбурге скрывается процесс адаптации к стандартам ЕС в условиях военного положения.

Для аграриев в прифронтовых и деоккупированных районах готовят налоговые льготы — Рада рассматривает два подхода

В Раде предлагают изменить правила расчёта минимального налогового обязательства для аграриев в прифронтовых и деоккупированных регионах.

Военным готовят дополнительные выплаты с ограничением на использование — в размере трех минимальных зарплат

В Раде предлагают предоставить дополнительные выплаты военным, которые можно будет тратить только на восстановление организма.

Кабмин внес изменения в Порядок призыва, которые существенно меняют жизнь контрактников и процедуру подтверждения права на отсрочку для тысяч украинцев

Что предусматривают правительственные изменения в порядок мобилизации и кого они касаются.

Можно ли уволить работника из-за конфликтов в коллективе и нарушения этики: что говорит Верховный Суд

Отсутствие должностной инструкции, общие формулировки в приказах и недоказанные нарушения могут сделать увольнение незаконным.

