После травмы на работе установили инвалидность: будет ли новое расследование несчастного случая

Влияют ли новые медицинские заключения и установление группы инвалидности на пересмотр результатов расследования и изменение акта Н-1.

Установление пострадавшему инвалидности после завершения расследования несчастного случая на производстве не является основанием для его повторного проведения. Об этом говорится в разъяснении Держпраци относительно применения действующего порядка расследования.

Речь идет о случаях, когда во время лечения у пострадавшего выявляют дополнительные повреждения, которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии связаны с производственной травмой. В частности, если лицу устанавливают третью группу инвалидности.

В то же время в соответствии с постановлением Кабмина №337 от 17 апреля 2019 года, медицинские учреждения обязаны предоставлять комиссии по расследованию необходимые документы — в частности справки о диагнозе, его коде по МКБ-10 и заключения о степени тяжести травмы — в течение одних суток с момента запроса.

Порядок расследования предусматривает, что диагноз в акте по форме Н-1 определяется на основании справки, выданной в день оказания первой медицинской помощи. Его разрешено уточнять только до завершения расследования.

Таким образом, документы медико-социальной экспертной комиссии, составленные после завершения расследования, не дают оснований для его повторного проведения или внесения изменений в уже оформленный акт.

