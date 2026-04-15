Після травми на роботі встановили інвалідність: чи буде нове розслідування нещасного випадку

Чи впливають нові медичні висновки та встановлення групи інвалідності на перегляд результатів розслідування і зміну акта Н-1.

Встановлення потерпілому інвалідності після завершення розслідування нещасного випадку на виробництві не є підставою для його повторного проведення. Про це йдеться у роз’ясненні Держпраці щодо застосування чинного порядку розслідування.

Йдеться про випадки, коли під час лікування у потерпілого виявляють додаткові ушкодження, які за висновком медико-соціальної експертної комісії пов’язані з виробничим травмуванням. Зокрема, якщо особі встановлюють третю групу інвалідності.

Водночас відповідно до постанови Кабміну №337 від 17 квітня 2019 року, медичні заклади зобов’язані надавати комісії з розслідування необхідні документи — зокрема довідки про діагноз, його код за МКХ-10 та висновки про ступінь тяжкості травми — протягом однієї доби з моменту запиту.

Порядок розслідування передбачає, що діагноз в акті за формою Н-1 визначають на підставі довідки, виданої у день надання першої медичної допомоги. Його дозволено уточнювати лише до завершення розслідування.

Отже, документи медико-соціальної експертної комісії, складені після завершення розслідування, не дають підстав для його повторного проведення або внесення змін до вже оформленого акта.

