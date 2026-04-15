Стаж для пенсии можно купить – сколько придётся заплатить в 2026 году

Налоговая служба разъяснила условия, стоимость и порядок оформления добровольных взносов.

Украинцы могут самостоятельно доплатить страховой стаж, если им не хватает нескольких лет для выхода на пенсию. Для этого нужно уплатить единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование за периоды, когда человек не работал официально. Об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины.

Предусмотрено два способа получения стажа. Первый — единовременная оплата за прошлые периоды. В 2026 году минимальный взнос составляет 3804,68 грн за каждый месяц, а оплату нужно внести полностью в течение 10 дней после заключения договора.

Второй вариант — добровольное участие с ежемесячной оплатой. В этом случае договор заключается как минимум на один год, а минимальный взнос составляет 1902,34 грн в месяц.

Для заключения договора необходимо обратиться в налоговую службу по месту жительства с заявлением — в бумажной или электронной форме. К нему прилагаются копия документа, удостоверяющего личность, копия трудовой книжки (при наличии) и справка о страховом стаже по форме ОК-5.

Отдельно предусмотрены дополнительные документы для отдельных категорий. В частности, членам личного крестьянского хозяйства необходимо предоставить подтверждение членства, а домашним работникам — копию трудового договора.

В налоговой службе отмечают, что на момент заключения договора лицо не должно подлежать общеобязательному государственному социальному страхованию. Докупить стаж можно только за периоды, когда человек не работал официально и не осуществлял предпринимательскую деятельность. Если лицо было застраховано, но взносы не уплачивались, например из-за льгот, такие периоды не подлежат выкупу.

Заключить договор могут граждане с 16 лет. Невыполнение его условий может привести к расторжению и потере возможности заключать такие договоры в будущем.

В ведомстве также напомнили, что страховой стаж влияет на право получения пенсии, больничных, пособия по безработице и других социальных выплат.

Проверить свой страховой стаж можно онлайн через личный кабинет на портале Пенсионного фонда Украины с помощью электронной подписи. Там доступна информация о стаже, заработной плате, данные из электронной трудовой книжки и своевременности уплаты взносов работодателем.

