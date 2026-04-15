  1. В Україні

Стаж для пенсії можна купити – скільки доведеться заплатити у 2026 році

21:45, 15 квітня 2026
Податкова пояснила умови, вартість і порядок оформлення добровільних внесків.
Українці можуть самостійно докупити страховий стаж, якщо їм не вистачає кількох років для виходу на пенсію. Для цього потрібно сплатити єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за періоди, коли особа не працювала офіційно. Про це повідомила Державна податкова служба України.

Передбачено два способи отримання стажу. Перший — одноразова сплата за минулі періоди. У 2026 році мінімальний внесок становить 3804,68 грн за кожен місяць, а оплату потрібно внести повністю протягом 10 днів після укладення договору.

Другий варіант — добровільна участь із щомісячною сплатою. У цьому випадку договір укладається щонайменше на один рік, а мінімальний внесок становить 1902,34 грн на місяць.

Для укладення договору необхідно звернутися до податкової служби за місцем проживання із заявою — у паперовій або електронній формі. До неї додаються копія документа, що посвідчує особу, копія трудової книжки (за наявності) та довідка про страховий стаж за формою ОК-5.

Окремо передбачені додаткові документи для окремих категорій. Зокрема, членам особистого селянського господарства потрібно надати підтвердження членства, а домашнім працівникам — копію трудового договору.

У податковій наголошують, що на момент укладення договору особа не повинна підлягати загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню. Докупити стаж можна лише за періоди, коли людина не працювала офіційно і не здійснювала підприємницьку діяльність. Якщо особа була застрахована, але внески не сплачувалися, наприклад через пільги, такі періоди не підлягають викупу.

Укласти договір можуть громадяни від 16 років. Невиконання його умов може призвести до розірвання та втрати можливості укладати такі договори в майбутньому.

У відомстві також нагадали, що страховий стаж впливає на право отримання пенсії, лікарняних, допомоги по безробіттю та інших соціальних виплат.

Перевірити свій страховий стаж можна онлайн через особистий кабінет на порталі Пенсійного фонду України за допомогою електронного підпису. Там доступна інформація про стаж, заробітну плату, дані з електронної трудової книжки та своєчасність сплати внесків роботодавцем.

податкова ДПС пенсія

Судово-юридична газета

