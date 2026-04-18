Топливо для генераторов и транспорта: как правильно вести учет

Налоговая служба разъяснила правила учета и хранения горючего для предприятий, отметив обязательность внутреннего учета, условия использования для генераторов и требования по лицензированию.

Западное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками обращает внимание, что учет топлива в современных условиях приобретает особую актуальность. Бизнес работает в условиях нестабильного электроснабжения, логистических рисков и необходимости обеспечения непрерывной деятельности, что обуславливает активное использование топлива не только для транспорта, но и для электрогенераторов.

В связи с этим надлежащая организация учета топлива становится критически важной. Если субъект хозяйствования имеет лицензию на хранение топлива для собственных нужд, он обязан вести внутренний учет. Это касается также случаев, когда топливо используется для заправки собственного транспорта или работы электрогенераторных установок.

В то же время получение отдельных разрешительных документов для использования топлива в электрогенераторах не требуется. Топливо, поступающее в рамках хозяйственной деятельности, подлежит оприходованию на баланс предприятия, хранится в емкостях, указанных в лицензии, и может использоваться без ограничений как для транспорта, так и для генераторов.

При этом учет использования топлива должен вестись отдельно по направлениям его применения в соответствии с внутренними правилами предприятия. Такой подход обеспечивает прозрачность использования ресурсов и минимизирует риски возникновения налоговых споров.

Кроме того, законодательством предусмотрено, что субъекты хозяйствования могут хранить до 2 000 литров топлива для обеспечения работы электрогенераторов на каждом объекте без получения разрешений или лицензий. В случае превышения этого объема необходимо подать декларацию о хранении топлива.

