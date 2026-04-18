  1. В Україні

Пальне для генераторів і транспорту: як правильно вести облік

07:36, 18 квітня 2026
Податкова служба роз’яснила правила обліку та зберігання пального для підприємств, наголосивши на обов’язковості внутрішнього обліку, умовах використання для генераторів і вимогах щодо ліцензування.
Західне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків звертає увагу, що облік пального в сучасних умовах набуває особливої актуальності. Бізнес працює в умовах нестабільного електропостачання, логістичних ризиків та необхідності забезпечення безперервної діяльності, що зумовлює активне використання пального не лише для транспорту, а й для електрогенераторів.

У зв’язку з цим належна організація обліку пального стає критично важливою. Якщо суб’єкт господарювання має ліцензію на зберігання пального для власних потреб, він зобов’язаний вести внутрішній облік. Це стосується також випадків, коли пальне використовується для заправлення власного транспорту або роботи електрогенераторних установок.

Водночас отримання окремих дозвільних документів для використання пального в електрогенераторах не вимагається. Пальне, яке надходить у межах господарської діяльності, підлягає оприбуткуванню на баланс підприємства, зберігається у ємностях, зазначених у ліцензії, та може використовуватися без обмежень як для транспорту, так і для генераторів.

При цьому облік використання пального має здійснюватися окремо за напрямами його застосування відповідно до внутрішніх правил підприємства. Такий підхід забезпечує прозорість використання ресурсів і мінімізує ризики виникнення податкових спорів.

Крім того, законодавством передбачено, що суб’єкти господарювання можуть зберігати до 2 000 літрів пального для забезпечення роботи електрогенераторів на кожному об’єкті без отримання дозволів або ліцензій. У разі перевищення цього обсягу необхідно подати декларацію про зберігання пального.

