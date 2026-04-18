Генпрокурор Кравченко уточнил, что 58-летний мужчина в Киеве убил 5 человек из автоматического оружия

18:43, 18 апреля 2026
Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил, что в Киеве 58-летний мужчина расстрелял людей, убил минимум четырех, захватил заложников в супермаркете, после чего был ликвидирован во время штурма КОРД.
Генпрокурор Кравченко уточнил, что 58-летний мужчина в Киеве убил 5 человек из автоматического оружия
Стрелка, который захватил заложников в Киеве, ликвидировали во время спецоперации. Информацию подтвердил Генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Он уточнил, что в Голосеевском районе столицы 58-летний уроженец Москвы открыл стрельбу, в результате чего погибли четыре человека. После этого он забаррикадировался в помещении супермаркета и удерживал заложников.

Предварительно установлено, что нападавший использовал автоматическое оружие. Одновременно произошёл пожар в квартире, где он был зарегистрирован.

На место происшествия оперативно прибыл прокурор города Киева. В ходе штурма, проведённого бойцами спецподразделения КОРД, злоумышленник был ликвидирован. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства трагедии.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал стрельбу в Киеве.

По его словам, на данный момент известно о пяти погибших. Президент выразил соболезнования родным и близким жертв.

Также десять человек госпитализированы с ранениями и травмами, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Четверых заложников удалось спасти, уточнил Президент.

Глава государства подчеркнул, что выяснение всех обстоятельств происшествия продолжается. К расследованию привлечены следователи Национальной полиции и Службы безопасности Украины.

Президент поручил министру внутренних дел и руководству Национальной полиции оперативно информировать общество и предоставлять проверенные данные по этому делу.

Тем временем в местных пабликах опубликовали видео изнутри магазина со стрелком ещё до его ликвидации.

Лента новостей

