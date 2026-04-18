Генпрокурор Кравченко уточнил, что 58-летний мужчина в Киеве убил 5 человек из автоматического оружия
Стрелка, который захватил заложников в Киеве, ликвидировали во время спецоперации. Информацию подтвердил Генеральный прокурор Руслан Кравченко.
Он уточнил, что в Голосеевском районе столицы 58-летний уроженец Москвы открыл стрельбу, в результате чего погибли четыре человека. После этого он забаррикадировался в помещении супермаркета и удерживал заложников.
Предварительно установлено, что нападавший использовал автоматическое оружие. Одновременно произошёл пожар в квартире, где он был зарегистрирован.
На место происшествия оперативно прибыл прокурор города Киева. В ходе штурма, проведённого бойцами спецподразделения КОРД, злоумышленник был ликвидирован. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства трагедии.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал стрельбу в Киеве.
По его словам, на данный момент известно о пяти погибших. Президент выразил соболезнования родным и близким жертв.
Также десять человек госпитализированы с ранениями и травмами, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Четверых заложников удалось спасти, уточнил Президент.
Глава государства подчеркнул, что выяснение всех обстоятельств происшествия продолжается. К расследованию привлечены следователи Национальной полиции и Службы безопасности Украины.
Президент поручил министру внутренних дел и руководству Национальной полиции оперативно информировать общество и предоставлять проверенные данные по этому делу.
Тем временем в местных пабликах опубликовали видео изнутри магазина со стрелком ещё до его ликвидации.
