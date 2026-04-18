Генпрокурор Кравченко уточнив, що 58-річний чоловік у Києві вбив 5 людей з автоматичної зброї

Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що у Києві 58-річний чоловік розстріляв людей, убив щонайменше чотирьох, захопив заручників у супермаркеті, після чого був ліквідований під час штурму КОРД.

Стрільця, який захопив заручників у Києві, ліквідували під час спецоперації. Інформацію підтвердив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Він уточнив, що у Голосіївському районі столиці 58-річний уродженець Москви відкрив стрілянину, внаслідок чого загинули четверо людей. Після цього він забарикадувався у приміщенні супермаркету та утримував заручників.

Попередньо встановлено, що нападник використовував автоматичну зброю. Водночас виникла пожежа у квартирі, де він був зареєстрований.

На місце події оперативно прибув прокурор міста Києва. У ході штурму, який провели бійці спецпідрозділу КОРД, зловмисника ліквідували. Правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини трагедії.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував стрілянину в Києві. За його словами, станом на зараз відомо про п’ятьох загиблих. Президент висловив співчуття рідним і близьким жертв.

Також десять людей госпіталізовані з пораненнями та травмами, їм надається вся необхідна медична допомога. Чотирьох заручників вдалося врятувати, уточнив Президент.

Глава держави наголосив, що триває з’ясування всіх обставин події. До розслідування залучені слідчі Національної поліції та Служби безпеки України.

Президент доручив міністру внутрішніх справ та керівництву Національної поліції оперативно інформувати суспільство та надавати перевірені дані щодо цієї справи.

Тим часом у місцевих пабліках показали відео зсередини магазину зі стрільцем ще до ліквідації.

Бійці спецпідрозділу КОРД готувалися до штурму супермаркету «Велмарт», де забарикадувався озброєний нападник.

У МВС повідомили, що стрільця ліквідовано.

