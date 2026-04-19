В Украине ускорили ремонт дорог — выполнено почти половина запланированного объема работ на автодорогах
В этом году ремонт дорожного покрытия в Украине начали рекордно рано, а темпы выполнения работ постепенно росли — от 4–5 тыс. кв. м в сутки зимой до почти 200 тыс. кв. м на сегодняшний день. Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины.
Объемы выполненных работ
В ведомстве отметили, что нынешние темпы и объемы ремонтов являются беспрецедентными за годы полномасштабной войны. Работы по восстановлению дорожного покрытия выполняются с привлечением максимального количества работников и техники.
Всего уже отремонтировано более 4,2 млн кв. м дорог государственного значения. Это почти половина от запланированного объема к 1 июня. В планах — восстановление около 10 млн кв. м дорожного покрытия.
Ход работ и задействованные ресурсы
Ремонтные работы продолжаются на ключевых автодорогах государственного значения во всех областях Украины с учетом погодных условий. На объектах задействовано около 200 ремонтных бригад.
По состоянию на 17 апреля в работах участвуют примерно 1,9 тыс. работников, а за сутки планируется отремонтировать около 200 тыс. кв. м дорожного покрытия.
Основные направления ремонта
Активные работы ведутся на ряде важных магистралей, в частности:
- М-03 Киев – Харьков – Довжанский
- М-05 Киев – Одесса
- М-06 Киев – Чоп
- М-11 Львов – Шегини (на г. Краков)
- М-19 Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече
- М-21 Выступовичи — Житомир — Могилев-Подольский
