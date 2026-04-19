  1. В Украине

В Украине ускорили ремонт дорог — выполнено почти половина запланированного объема работ на автодорогах

13:14, 19 апреля 2026
В Украине ремонт дорог начался рекордно рано: восстановлено более 4,2 млн кв. м покрытия.
В этом году ремонт дорожного покрытия в Украине начали рекордно рано, а темпы выполнения работ постепенно росли — от 4–5 тыс. кв. м в сутки зимой до почти 200 тыс. кв. м на сегодняшний день. Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины.

Объемы выполненных работ

В ведомстве отметили, что нынешние темпы и объемы ремонтов являются беспрецедентными за годы полномасштабной войны. Работы по восстановлению дорожного покрытия выполняются с привлечением максимального количества работников и техники.

Всего уже отремонтировано более 4,2 млн кв. м дорог государственного значения. Это почти половина от запланированного объема к 1 июня. В планах — восстановление около 10 млн кв. м дорожного покрытия.

Ход работ и задействованные ресурсы

Ремонтные работы продолжаются на ключевых автодорогах государственного значения во всех областях Украины с учетом погодных условий. На объектах задействовано около 200 ремонтных бригад.

По состоянию на 17 апреля в работах участвуют примерно 1,9 тыс. работников, а за сутки планируется отремонтировать около 200 тыс. кв. м дорожного покрытия.

Основные направления ремонта

Активные работы ведутся на ряде важных магистралей, в частности:

  • М-03 Киев – Харьков – Довжанский
  • М-05 Киев – Одесса
  • М-06 Киев – Чоп
  • М-11 Львов – Шегини (на г. Краков)
  • М-19 Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече
  • М-21 Выступовичи — Житомир — Могилев-Подольский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Для пар без брака пропишут правила использования репродуктивного материала после смерти

Также в ГК предлагают запретить «тайные» завещания относительно репродуктивного материала.

Парламент готовит новые праздники для украинцев: какие памятные даты хотят официально закрепить

В Раде появились инициативы новых государственных дат.

Украинцы, которые потеряли документы до 2000 года, смогут доказать свой страховой стаж в суде

Государство берет на себя обязанность самостоятельно искать данные в реестрах, а суды получают упрощенный механизм установления фактов трудовых отношений для ветеранов и жителей зон боевых действий.

Проблему анонимности ТЦК признают, но наказывать за это не планируют, что не учел новый законопроект

Новый законопроект игнорирует необходимость установления персональной ответственности за нарушение идентификации ТЦК.

5 документов, подтверждающих страховой стаж при отсутствии записей в трудовой книжке

Как подтвердить обучение для пенсии, если в трудовой нет записи: инструкция и судебная практика.

