В Україні прискорили ремонт доріг – виконано майже половину запланованого обсягу робіт на автошляхах
Цьогоріч ремонт дорожнього покриття в Україні розпочали рекордно рано, а темпи виконання робіт поступово зростали — від 4–5 тис. кв. м на добу взимку до майже 200 тис. кв. м на сьогодні. Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій України.
Обсяги виконаних робіт
У відомстві зазначили, що нинішні темпи та обсяги ремонтів є безпрецедентними за роки повномасштабної війни. Роботи з відновлення дорожнього покриття виконуються із залученням максимальної кількості працівників і техніки.
Загалом уже відремонтовано понад 4,2 млн кв. м доріг державного значення. Це майже половина від запланованого обсягу до 1 червня. У планах — відновлення близько 10 млн кв. м дорожнього покриття.
Хід робіт і залучені ресурси
Ремонтні роботи тривають на ключових автошляхах державного значення в усіх областях України з урахуванням погодних умов. На об’єктах задіяно близько 200 ремонтних бригад.
Станом на 17 квітня у роботах беруть участь приблизно 1,9 тис. працівників, а за добу планується відремонтувати близько 200 тис. кв. м дорожнього покриття.
Основні напрямки ремонту
Активні роботи ведуться на низці важливих магістралей, зокрема:
- М-03 Київ – Харків – Довжанський
- М-05 Київ – Одеса
- М-06 Київ – Чоп
- М-11 Львів – Шегині (на м. Краків)
- М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече
- М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.