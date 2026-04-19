В Україні прискорили ремонт доріг – виконано майже половину запланованого обсягу робіт на автошляхах

13:14, 19 квітня 2026
В Україні ремонти доріг стартували рекордно рано: відновлено понад 4,2 млн кв. м покриття.
Цьогоріч ремонт дорожнього покриття в Україні розпочали рекордно рано, а темпи виконання робіт поступово зростали — від 4–5 тис. кв. м на добу взимку до майже 200 тис. кв. м на сьогодні. Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій України.

Обсяги виконаних робіт

У відомстві зазначили, що нинішні темпи та обсяги ремонтів є безпрецедентними за роки повномасштабної війни. Роботи з відновлення дорожнього покриття виконуються із залученням максимальної кількості працівників і техніки.

Загалом уже відремонтовано понад 4,2 млн кв. м доріг державного значення. Це майже половина від запланованого обсягу до 1 червня. У планах — відновлення близько 10 млн кв. м дорожнього покриття.

Хід робіт і залучені ресурси

Ремонтні роботи тривають на ключових автошляхах державного значення в усіх областях України з урахуванням погодних умов. На об’єктах задіяно близько 200 ремонтних бригад.

Станом на 17 квітня у роботах беруть участь приблизно 1,9 тис. працівників, а за добу планується відремонтувати близько 200 тис. кв. м дорожнього покриття.

Основні напрямки ремонту

Активні роботи ведуться на низці важливих магістралей, зокрема:

  • М-03 Київ – Харків – Довжанський
  • М-05 Київ – Одеса
  • М-06 Київ – Чоп
  • М-11 Львів – Шегині (на м. Краків)
  • М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече
  • М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський

