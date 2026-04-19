Электронная трудовая книжка – что нужно проверить уже сейчас, чтобы не потерять стаж
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Сумской области разъяснило порядок пользования электронной трудовой книжкой, проверки страхового стажа и подачи документов для его подтверждения.
Что нужно сделать уже сейчас — пошаговый чек-лист
Гражданам рекомендуют зайти на портал Пенсионного фонда Украины или в мобильное приложение «Пенсионный фонд» и выполнить несколько шагов.
Шаг 1. Проверить имеющийся общий стаж
В личном кабинете на главной странице в реквизите «Общий страховой стаж» (в разделе «Страховые данные, имеющиеся в РЗО») или в сформированном документе «Выписка из РЗО» отображается общее количество лет, месяцев и дней подтвержденного стажа. Если отображается только стаж после 2004 года, необходимо подать скан-копии трудовой книжки для учета предыдущих периодов.
Шаг 2. Проверить уплату взносов работодателем
В разделе «Моя заработная плата» можно просмотреть суммы дохода, с которых ежемесячно уплачивался ЕСВ. Если за периоды официальной работы указано «0 дней», это является основанием обратиться к работодателю, ведь без уплаты взносов стаж не засчитывается.
Шаг 3. Сверять записи в электронной трудовой книжке
В разделе «Электронная трудовая книжка» – «Данные ЭТК» необходимо проверить все записи и сравнить их с бумажной книжкой. В случае отсутствия или ошибок необходимо подать сканы через раздел «Коммуникации с ПФУ» – «Сведения о трудовых отношениях».
Шаг 4. Подать сканы трудовой книжки
Особенно это касается лиц, работавших до 2004 года. Именно этот период подтверждается бумажными документами. После подачи статус рассмотрения можно отслеживать в разделе «Мои обращения».
Важные условия зачисления стажа
В Пенсионном фонде отмечают:
- стаж до 2004 года подтверждается только трудовой книжкой или другими документами;
- стаж после 2004 года зачисляется только при условии уплаты ЕСВ;
- дополнительно стаж могут подтверждать дипломы об образовании (для периодов до 2004 года), свидетельства о рождении детей или военные документы;
- проверить стаж стоит заранее, пока предприятия и архивы доступны.
Как подать сканкопии трудовой книжки
Подать документы можно онлайн через портал Пенсионного фонда Украины.
Для этого необходимо:
- Подготовить сканы или фото всех заполненных страниц трудовой книжки в хронологическом порядке, включая титульную страницу. Файлы должны быть цветными, в формате PDF или JPEG, объем каждого — до 1 Мб.
- Войти в личный кабинет через «Дія.Підпис», BankID или квалифицированную электронную подпись.
- Выбрать раздел «Коммуникации с ПФУ» – «Сведения о трудовых отношениях».
- Заполнить личные данные и дать согласие на обработку персональных данных.
- Загрузить подготовленные файлы в хронологическом порядке.
- Подписать заявление электронной подписью и отправить.
Статус рассмотрения можно проверить в разделе «Мои обращения» или в мобильном приложении.
Сроки рассмотрения и проверка результата
Из-за значительного количества обращений рассмотрение документов может длиться ориентировочно 1,5–2 месяца.
После обработки результат можно проверить:
- в разделе «Электронная трудовая книжка» – «Данные ЭТК» – «Оцифрованная ЭТК»;
- во вкладке «Скан-копии трудовой книжки»;
- в реквизите «Общий страховой стаж» или в документе «Выписка из РЗО».
Также можно сформировать выписку в разделе «Коммуникации с ПФУ», подав соответствующий запрос.
Вопросы и ответы
Действительна ли бумажная трудовая книжка?
С 10 июня 2021 года основным источником данных является реестр застрахованных лиц. Бумажная книжка лишь дублирует эти записи.
Как подтвердить стаж за 80-90-е годы?
Для этого нужно подать сканированные копии бумажной трудовой книжки, поскольку данные в реестре накапливаются с 2000 года.
До какого срока нужно подать документы?
Закон устанавливал срок до 10 июня 2026 года, однако ответственности за его пропуск нет, а документы будут принимать и в дальнейшем.
Нужно ли что-то делать пенсионерам?
Нет, их документы уже были оцифрованы при оформлении пенсии.
Засчитывается ли работа в России?
Нет, поскольку между странами отсутствует соглашение о взаимном зачете стажа.
