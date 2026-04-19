Электронная трудовая книжка – что нужно проверить уже сейчас, чтобы не потерять стаж

15:30, 19 апреля 2026
В Пенсионном фонде объяснили, как работает реестр застрахованных лиц, что нужно сделать уже сейчас и как подать сканированные копии трудовой книжки.
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Сумской области разъяснило порядок пользования электронной трудовой книжкой, проверки страхового стажа и подачи документов для его подтверждения.

Что нужно сделать уже сейчас — пошаговый чек-лист

Гражданам рекомендуют зайти на портал Пенсионного фонда Украины или в мобильное приложение «Пенсионный фонд» и выполнить несколько шагов.

Шаг 1. Проверить имеющийся общий стаж

В личном кабинете на главной странице в реквизите «Общий страховой стаж» (в разделе «Страховые данные, имеющиеся в РЗО») или в сформированном документе «Выписка из РЗО» отображается общее количество лет, месяцев и дней подтвержденного стажа. Если отображается только стаж после 2004 года, необходимо подать скан-копии трудовой книжки для учета предыдущих периодов.

Шаг 2. Проверить уплату взносов работодателем

В разделе «Моя заработная плата» можно просмотреть суммы дохода, с которых ежемесячно уплачивался ЕСВ. Если за периоды официальной работы указано «0 дней», это является основанием обратиться к работодателю, ведь без уплаты взносов стаж не засчитывается.

Шаг 3. Сверять записи в электронной трудовой книжке

В разделе «Электронная трудовая книжка» – «Данные ЭТК» необходимо проверить все записи и сравнить их с бумажной книжкой. В случае отсутствия или ошибок необходимо подать сканы через раздел «Коммуникации с ПФУ» – «Сведения о трудовых отношениях».

Шаг 4. Подать сканы трудовой книжки

Особенно это касается лиц, работавших до 2004 года. Именно этот период подтверждается бумажными документами. После подачи статус рассмотрения можно отслеживать в разделе «Мои обращения».

Важные условия зачисления стажа

В Пенсионном фонде отмечают:

  • стаж до 2004 года подтверждается только трудовой книжкой или другими документами;
  • стаж после 2004 года зачисляется только при условии уплаты ЕСВ;
  • дополнительно стаж могут подтверждать дипломы об образовании (для периодов до 2004 года), свидетельства о рождении детей или военные документы;
  • проверить стаж стоит заранее, пока предприятия и архивы доступны.

Как подать сканкопии трудовой книжки

Подать документы можно онлайн через портал Пенсионного фонда Украины.

Для этого необходимо:

  1. Подготовить сканы или фото всех заполненных страниц трудовой книжки в хронологическом порядке, включая титульную страницу. Файлы должны быть цветными, в формате PDF или JPEG, объем каждого — до 1 Мб.
  2. Войти в личный кабинет через «Дія.Підпис», BankID или квалифицированную электронную подпись.
  3. Выбрать раздел «Коммуникации с ПФУ» – «Сведения о трудовых отношениях».
  4. Заполнить личные данные и дать согласие на обработку персональных данных.
  5. Загрузить подготовленные файлы в хронологическом порядке.
  6. Подписать заявление электронной подписью и отправить.

Статус рассмотрения можно проверить в разделе «Мои обращения» или в мобильном приложении.

Сроки рассмотрения и проверка результата

Из-за значительного количества обращений рассмотрение документов может длиться ориентировочно 1,5–2 месяца.

После обработки результат можно проверить:

  • в разделе «Электронная трудовая книжка» – «Данные ЭТК» – «Оцифрованная ЭТК»;
  • во вкладке «Скан-копии трудовой книжки»;
  • в реквизите «Общий страховой стаж» или в документе «Выписка из РЗО».

Также можно сформировать выписку в разделе «Коммуникации с ПФУ», подав соответствующий запрос.

Вопросы и ответы

Действительна ли бумажная трудовая книжка?

С 10 июня 2021 года основным источником данных является реестр застрахованных лиц. Бумажная книжка лишь дублирует эти записи.

Как подтвердить стаж за 80-90-е годы?

Для этого нужно подать сканированные копии бумажной трудовой книжки, поскольку данные в реестре накапливаются с 2000 года.

До какого срока нужно подать документы?

Закон устанавливал срок до 10 июня 2026 года, однако ответственности за его пропуск нет, а документы будут принимать и в дальнейшем.

Нужно ли что-то делать пенсионерам?

Нет, их документы уже были оцифрованы при оформлении пенсии.

Засчитывается ли работа в России?

Нет, поскольку между странами отсутствует соглашение о взаимном зачете стажа.

