Електронна трудова книжка – що перевірити вже зараз, щоб не втратити стаж

У Пенсійному фонді пояснили, як працює реєстр застрахованих осіб, що робити вже зараз і як подати сканкопії трудової книжки.

Головне управління Пенсійного фонду України в Сумській області роз’яснило порядок користування електронною трудовою книжкою, перевірки страхового стажу та подання документів для його підтвердження.

Що потрібно зробити вже зараз — покроковий чекліст

Громадянам рекомендують зайти на портал Пенсійного фонду України або в мобільний застосунок «Пенсійний фонд» і виконати кілька кроків.

Крок 1. Перевірити наявний загальний стаж

В особистому кабінеті на головній сторінці у реквізиті «Загальний страховий стаж» (у розділі «Страхові дані, наявні в РЗО») або у сформованому документі «Витяг з РЗО» відображається загальна кількість років, місяців і днів підтвердженого стажу. Якщо відображається лише стаж після 2004 року, необхідно подати сканкопії трудової книжки для врахування попередніх періодів.

Крок 2. Перевірити сплату внесків роботодавцем

У розділі «Моя заробітна плата» можна переглянути суми доходу, з яких щомісяця сплачувався ЄСВ. Якщо за періоди офіційної роботи вказано «0 днів», це є підставою звернутися до роботодавця, адже без сплати внесків стаж не зараховується.

Крок 3. Звірити записи в електронній трудовій книжці

У розділі «Електронна трудова книжка» – «Дані ЕТК» потрібно перевірити всі записи та порівняти їх із паперовою книжкою. У разі відсутності або помилок необхідно подати сканкопії через розділ «Комунікації з ПФУ» – «Відомості про трудові відносини».

Крок 4. Подати сканкопії трудової книжки

Особливо це стосується осіб, які працювали до 2004 року. Саме цей період підтверджується паперовими документами. Після подання статус розгляду можна відстежувати у розділі «Мої звернення».

Важливі умови зарахування стажу

У Пенсійному фонді наголошують:

стаж до 2004 року підтверджується лише трудовою книжкою або іншими документами;

стаж після 2004 року зараховується лише за умови сплати ЄСВ;

додатково стаж можуть підтверджувати дипломи про освіту (для періодів до 2004 року), свідоцтва про народження дітей або військові документи;

перевірити стаж варто заздалегідь, поки підприємства та архіви доступні.

Як подати сканкопії трудової книжки

Подати документи можна онлайн через портал Пенсійного фонду України.

Для цього потрібно:

Підготувати сканкопії або фото всіх заповнених сторінок трудової книжки у хронологічному порядку, включно з титульною сторінкою. Файли мають бути кольоровими, у форматі PDF або JPEG, обсяг кожного — до 1 Мб. Увійти до особистого кабінету через Дія.Підпис, BankID або кваліфікований електронний підпис. Обрати розділ «Комунікації з ПФУ» – «Відомості про трудові відносини». Заповнити особисті дані та надати згоду на обробку персональних даних. Завантажити підготовлені файли у хронологічному порядку. Підписати заяву електронним підписом і надіслати.

Статус розгляду можна перевірити у розділі «Мої звернення» або в мобільному застосунку.

Строки розгляду та перевірка результату

Через значну кількість звернень розгляд документів може тривати орієнтовно 1,5–2 місяці.

Після опрацювання результат можна перевірити:

у розділі «Електронна трудова книжка» – «Дані ЕТК» – «Відцифрована ЕТК»;

у вкладці «Скан-копії трудової книжки»;

у реквізиті «Загальний страховий стаж» або у документі «Витяг з РЗО».

Також можна сформувати витяг у розділі «Комунікації з ПФУ», подавши відповідний запит.

Питання та відповіді

Чи діє паперова трудова книжка?

З 10 червня 2021 року основним джерелом даних є реєстр застрахованих осіб. Паперова книжка лише дублює ці записи.

Як підтвердити стаж за 80-90-ті роки?

Для цього потрібно подати сканкопії паперової трудової книжки, оскільки дані в реєстрі накопичуються з 2000 року.

До якого терміну потрібно подати документи?

Закон встановлював строк до 10 червня 2026 року, однак відповідальності за його пропуск немає, а документи прийматимуть і надалі.

Чи потрібно щось робити пенсіонерам?

Ні, їхні документи вже були оцифровані під час оформлення пенсії.

Чи зараховується робота в Росії?

Ні, оскільки між країнами відсутня угода про взаємозалік стажу.

