В ПФ напомнили о минимальных пенсионных выплатах чернобыльцам

07:54, 21 апреля 2026
В Украине изменился минимальный размер пенсионной выплаты для лиц из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области напомнило о минимальных пенсионных выплатах ликвидаторам ЧАЭС.

Законом Украины от 29.06.2021 № 1584-ІХ «О внесении изменений в Закон Украины «О статусе и

социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» относительно повышения уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц» для лиц из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, в отношении которых установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, определены такие минимальные размеры пенсионных выплаты (с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации и других доплат и компенсаций к пенсиям, установленных законодательством, кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной):

– у лиц с инвалидностью I группы – 100 процентов,

у лиц с инвалидностью II группы – 80 процентов,

у лиц с инвалидностью III группы – 60 процентов размера средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсии за предыдущий год.

Размер средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсии за 2025 год, составляет 20653,55 грн.

Так, с 1 марта минимальный размер пенсионной выплаты для лиц из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС составляет:

– для лиц с инвалидностью І группы – 20653,55 грн.

– для лиц с инвалидностью ІІ группы – 16522,84 грн.

– для лиц с инвалидностью ІІІ группы – 12392,13 грн.

«В то же время информируем, что лицам с инвалидностью из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, которые обращаются с заявлениями о назначении пенсии в 2026 году и имеют право исчислять пенсию из заработной платы (дохода), определенной (определенного) из пятикратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января соответствующего года, расчет пенсии осуществляется с применением коэффициента 2,09334», — добавили в ПФ.

Лента новостей

