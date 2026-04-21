Когда действия, совершенные под принуждением, не являются преступлением – ключевые нормы УК Украины

17:05, 21 апреля 2026
Украинское законодательство проводит разграничение между добровольными действиями и действиями, совершенными под физическим или психическим давлением.
Украинское законодательство четко различает добровольные действия и те, которые были совершены под принуждением. Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

В ведомстве отмечают, что статья 40 Уголовного кодекса Украины определяет: если лицо действовало под физическим или психическим давлением и не могло контролировать свои действия, такое поведение не считается уголовным правонарушением.

К примерам принуждения относятся лишение свободы, применение насилия или пыток, угрозы смертью или причинением вреда близким, а также другие обстоятельства, лишающие человека возможности действовать добровольно.

В таких случаях ответственность возлагается на лицо, применившее принуждение. Если же человек частично сохранял возможность управлять своими действиями, могут применяться положения статьи 39 УК Украины о крайней необходимости, когда вред причиняется для предотвращения большей опасности.

Факт принуждения также может быть учтен судом как обстоятельство, смягчающее наказание, в соответствии с пунктом 6 части первой статьи 66 Уголовного кодекса Украины.

В Министерстве юстиции добавляют, что во время вооруженной агрессии оккупационные силы нередко применяют пытки, угрозы и другие формы насилия, вынуждая граждан к сотрудничеству. Закон предусматривает защиту лиц, ставших жертвами принуждения, и гарантирует, что они не будут нести ответственности за действия, совершенные вопреки их воле.

закон преступление кодекс Министерство юстиции Украины

