Как официально изменить имя — куда обращаться и что подготовить
В Украине граждане имеют право изменить имя по собственному желанию — такая процедура предусмотрена законодательством и доступна через органы государственной регистрации актов гражданского состояния.
Заявление о смене имени подается заявителем лично в соответствующий отдел, напоминают в Минюсте.
Право на смену имени имеют:
- граждане от 16 лет — самостоятельно;
- лица в возрасте 14–16 лет — с согласия родителей или попечителя.
Вместе с заявлением подается пакет документов:
- паспорт гражданина Украины;
- свидетельство о рождении;
- фотокарточка;
- дополнительные документы в зависимости от обстоятельств (о браке или расторжении брака, предыдущей смене имени и т.д.).
После подачи заявления орган ЗАГС проверяет данные заявителя. Срок рассмотрения составляет до трех месяцев. В предусмотренных законом случаях он может быть продлен еще максимум на три месяца.
По результатам рассмотрения заявитель получает письменное заключение — о разрешении или об отказе. Среди основных оснований для отказа:
- непогашенная или неснятая судимость;
- пребывание под следствием;
- подача недостоверных или неполных сведений.
После регистрации смены имени гражданин обязан заменить документы и обновить свои данные в государственных реестрах. За услугу предусмотрена государственная пошлина.
