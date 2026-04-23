Как официально изменить имя — куда обращаться и что подготовить

Кто может изменить имя в Украине, какие требования и как проходит процедура.

В Украине граждане имеют право изменить имя по собственному желанию — такая процедура предусмотрена законодательством и доступна через органы государственной регистрации актов гражданского состояния.

Заявление о смене имени подается заявителем лично в соответствующий отдел, напоминают в Минюсте.

Право на смену имени имеют:

граждане от 16 лет — самостоятельно;

лица в возрасте 14–16 лет — с согласия родителей или попечителя.

Вместе с заявлением подается пакет документов:

паспорт гражданина Украины;

свидетельство о рождении;

фотокарточка;

дополнительные документы в зависимости от обстоятельств (о браке или расторжении брака, предыдущей смене имени и т.д.).

После подачи заявления орган ЗАГС проверяет данные заявителя. Срок рассмотрения составляет до трех месяцев. В предусмотренных законом случаях он может быть продлен еще максимум на три месяца.

По результатам рассмотрения заявитель получает письменное заключение — о разрешении или об отказе. Среди основных оснований для отказа:

непогашенная или неснятая судимость;

пребывание под следствием;

подача недостоверных или неполных сведений.

После регистрации смены имени гражданин обязан заменить документы и обновить свои данные в государственных реестрах. За услугу предусмотрена государственная пошлина.

