  1. В Украине

Как официально изменить имя — куда обращаться и что подготовить

11:11, 23 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Кто может изменить имя в Украине, какие требования и как проходит процедура.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине граждане имеют право изменить имя по собственному желанию — такая процедура предусмотрена законодательством и доступна через органы государственной регистрации актов гражданского состояния.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Заявление о смене имени подается заявителем лично в соответствующий отдел, напоминают в Минюсте.

Право на смену имени имеют:

  • граждане от 16 лет — самостоятельно;
  • лица в возрасте 14–16 лет — с согласия родителей или попечителя.

Вместе с заявлением подается пакет документов:

  • паспорт гражданина Украины;
  • свидетельство о рождении;
  • фотокарточка;
  • дополнительные документы в зависимости от обстоятельств (о браке или расторжении брака, предыдущей смене имени и т.д.).

После подачи заявления орган ЗАГС проверяет данные заявителя. Срок рассмотрения составляет до трех месяцев. В предусмотренных законом случаях он может быть продлен еще максимум на три месяца.

По результатам рассмотрения заявитель получает письменное заключение — о разрешении или об отказе. Среди основных оснований для отказа:

  • непогашенная или неснятая судимость;
  • пребывание под следствием;
  • подача недостоверных или неполных сведений.

После регистрации смены имени гражданин обязан заменить документы и обновить свои данные в государственных реестрах. За услугу предусмотрена государственная пошлина.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

минюст Министерство юстиции Украины

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]