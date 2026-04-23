Як офіційно змінити ім’я — куди звертатися і що підготувати

Хто може змінити ім’я в Україні, які вимоги та як проходить процедура.

В Україні громадяни мають право змінити ім’я за власним бажанням — така процедура передбачена законодавством і доступна через органи державної реєстрації актів цивільного стану.

Заяву про зміну імені подають особисто до відповідного відділу, нагадують у Мін’юсті.

Право на зміну імені мають:

громадяни від 16 років — самостійно;

особи віком 14–16 років — за згодою батьків або піклувальника.

Разом із заявою подають пакет документів:

паспорт громадянина України;

свідоцтво про народження;

фотокартку;

додаткові документи залежно від обставин (про шлюб або розірвання шлюбу, попередню зміну імені тощо).

Після подання заяви орган ДРАЦС перевіряє дані заявника. Строк розгляду становить до трьох місяців. У передбачених законом випадках його можуть продовжити ще максимум на три місяці.

За підсумками розгляду заявник отримує письмовий висновок — про дозвіл або відмову. Серед основних підстав для відмови:

непогашена або незнята судимість;

перебування під слідством;

подання недостовірних чи неповних відомостей.

Після реєстрації зміни імені громадянин зобов’язаний замінити документи та оновити свої дані в державних реєстрах. За послугу передбачене державне мито.

