Як офіційно змінити ім’я — куди звертатися і що підготувати
В Україні громадяни мають право змінити ім’я за власним бажанням — така процедура передбачена законодавством і доступна через органи державної реєстрації актів цивільного стану.
Заяву про зміну імені подають особисто до відповідного відділу, нагадують у Мін’юсті.
Право на зміну імені мають:
- громадяни від 16 років — самостійно;
- особи віком 14–16 років — за згодою батьків або піклувальника.
Разом із заявою подають пакет документів:
- паспорт громадянина України;
- свідоцтво про народження;
- фотокартку;
- додаткові документи залежно від обставин (про шлюб або розірвання шлюбу, попередню зміну імені тощо).
Після подання заяви орган ДРАЦС перевіряє дані заявника. Строк розгляду становить до трьох місяців. У передбачених законом випадках його можуть продовжити ще максимум на три місяці.
За підсумками розгляду заявник отримує письмовий висновок — про дозвіл або відмову. Серед основних підстав для відмови:
- непогашена або незнята судимість;
- перебування під слідством;
- подання недостовірних чи неповних відомостей.
Після реєстрації зміни імені громадянин зобов’язаний замінити документи та оновити свої дані в державних реєстрах. За послугу передбачене державне мито.
