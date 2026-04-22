В Киеве резко возросла заболеваемость среди детей гриппом, ОРВИ и COVID-19

В Киеве за неделю выросла заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19 среди детей, тогда как среди взрослых зафиксировали снижение.

За прошедшую неделю в Киеве на 27,4% вырос уровень заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 среди школьников. В то же время, среди взрослых наоборот фиксируют спад, сообщили в столичном Департаменте здравоохранения.

Всего за этот период в городе зафиксировали 9045 случаев заболеваний – это на 385 больше чем неделей ранее. Несмотря на увеличение общий уровень заболеваемости остается на 44,2% ниже критического порога.

"Наиболее существенный рост зафиксирован в детской среде. Сейчас дети составляют почти 60% всех больных в столице - зафиксировано 5329 случаев, то есть +11,3%. Заболеваемость среди взрослых снизилась на 4,1% - 3716 случаев", - рассказали специалисты.

Показатели инфицирования COVID-19 остаются на минимальном уровне. За неделю зарегистрировали только 14 случаев, в том числе у одного ребенка.

Уровень госпитализаций в столице пошел на убыль: на стационарном лечении оказались 96 киевлян, большинство из которых (73) – дети. Пока пациентов в критическом состоянии нет, смертельных случаев не регистрировали.

"Медики напоминают: несмотря на то, что эпидемический сезон близится к завершению, соблюдение правил гигиены и своевременная вакцинация остаются надежными способами защиты здоровья", - отметили в департаменте.

Ранее в Украине зафиксирован первый случай коронавируса "Цикада".

