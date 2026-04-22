В Украине зафиксирован первый случай коронавируса «Цикада» — какие у него симптомы

Министерство здравоохранения Украины сообщило, что в стране зафиксирован первый случай субварианта коронавируса (COVID-19) «Цикада».

В мире о «Цикаде» впервые сообщили в конце 2024 года. На данный момент известно о распространении в 23 странах. По оценкам ВОЗ, субвариант «Цикада» не демонстрирует признаков, которые свидетельствовали бы о повышенном эпидемическом риске или способности вызвать новую масштабную волну заболеваемости.

«В Украине подтвержденный случай нового субварианта коронавируса линии Омикрон под названием «Цикада» выявили специалисты Центра общественного здоровья во время секвенирования — лабораторного исследования, которое позволяет генетически расшифровать вирус и выявить, какие мутации произошли в геноме вируса. Обнаружение такого субварианта подтверждает способность национальной системы общественного здравоохранения своевременно идентифицировать новые варианты вируса», — заявили в МОЗ.

Симптомы коронавируса «Цикада»

Симптомы «Цикады» не отличаются от других вариантов COVID-19:

насморк,

повышенная температура,

кашель,

головная боль,

усталость,

потеря обоняния или вкуса,

иногда — раздражение глаз или высыпания.

В МОЗ подчеркнули, что вакцинация остается наиболее эффективным способом защиты от тяжелого течения COVID-19 и его осложнений.

Ученые предупреждают о возможной уязвимости детей

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала мониторинг нового варианта коронавируса BA.3.2, который получил неофициальное название «Цикада». Штам уже выявлен как минимум в 23 странах, в частности в США, Великобритании, Гонконге и Мозамбике.

Специалисты обращают внимание на возможную особенность нового варианта — по предварительным данным, дети могут заражаться им чаще, чем взрослые. Анализ данных о случаях заболевания в Нью-Йорке свидетельствует: у детей вероятность получить положительный тест на BA.3.2 может быть выше, чем у взрослых.

