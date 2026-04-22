В Украине зафиксирован первый случай коронавируса «Цикада» — какие у него симптомы
Министерство здравоохранения Украины сообщило, что в стране зафиксирован первый случай субварианта коронавируса (COVID-19) «Цикада».
В мире о «Цикаде» впервые сообщили в конце 2024 года. На данный момент известно о распространении в 23 странах. По оценкам ВОЗ, субвариант «Цикада» не демонстрирует признаков, которые свидетельствовали бы о повышенном эпидемическом риске или способности вызвать новую масштабную волну заболеваемости.
«В Украине подтвержденный случай нового субварианта коронавируса линии Омикрон под названием «Цикада» выявили специалисты Центра общественного здоровья во время секвенирования — лабораторного исследования, которое позволяет генетически расшифровать вирус и выявить, какие мутации произошли в геноме вируса. Обнаружение такого субварианта подтверждает способность национальной системы общественного здравоохранения своевременно идентифицировать новые варианты вируса», — заявили в МОЗ.
Симптомы коронавируса «Цикада»
Симптомы «Цикады» не отличаются от других вариантов COVID-19:
- насморк,
- повышенная температура,
- кашель,
- головная боль,
- усталость,
- потеря обоняния или вкуса,
- иногда — раздражение глаз или высыпания.
В МОЗ подчеркнули, что вакцинация остается наиболее эффективным способом защиты от тяжелого течения COVID-19 и его осложнений.
Ученые предупреждают о возможной уязвимости детей
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала мониторинг нового варианта коронавируса BA.3.2, который получил неофициальное название «Цикада». Штам уже выявлен как минимум в 23 странах, в частности в США, Великобритании, Гонконге и Мозамбике.
Специалисты обращают внимание на возможную особенность нового варианта — по предварительным данным, дети могут заражаться им чаще, чем взрослые. Анализ данных о случаях заболевания в Нью-Йорке свидетельствует: у детей вероятность получить положительный тест на BA.3.2 может быть выше, чем у взрослых.
