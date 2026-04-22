В Україні зафіксовано перший випадок коронавірусу «Цикада» — які у нього симптоми

11:22, 22 квітня 2026
Симптоми «Цикади» не відрізняються від інших варіантів COVID-19.
Міністерство охорони здоров’я України повідомило, що в країні зафіксовано перший випадок субваріанту коронавірусу (COVID-19) «Цикада».

У світі про «Цикаду» вперше повідомили наприкінці 2024 року. Наразі відомо про поширення у 23 країнах. За оцінками ВООЗ, субваріант «Цикада» не демонструє ознак, які б свідчили про підвищений епідемічний ризик або здатність спричинити нову масштабну хвилю захворюваності.

«В Україні підтверджений випадок нового субваріанту коронавірусу лінії Омікрон під назвою «Цикада» виявили фахівці Центру громадського здоров'я під час секвенування — лабораторного дослідження, яке дозволяє генетично розшифрувати вірус та виявити, які мутації відбулися у геномі вірусу. Виявлення такого субваріанту підтверджує спроможність національної системи громадського здоров’я своєчасно ідентифікувати нові варіанти вірусу», - заявили у МОЗ

Симптоми коронавірусу «Цикади»

Симптоми «Цикади» не відрізняються від інших варіантів COVID-19:

  • нежить,
  • підвищена температура,
  • кашель,
  • головний біль,
  • втома,
  • втрата нюху або смаку,
  • іноді — подразнення очей або висипи.

У МОЗ підкреслили, що вакцинація залишається найефективнішим способом захисту від тяжкого перебігу COVID-19 та його ускладнень.

Вчені попереджають про можливу вразливість дітей

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) розпочала моніторинг нового варіанту коронавірусу BA.3.2, який отримав неофіційну назву «Цикада». Штам уже виявлено щонайменше у 23 країнах, зокрема у США, Великій Британії, Гонконгу та Мозамбіку.

Фахівці звертають увагу на можливу особливість нового варіанту — за попередніми даними, діти можуть заражатися ним частіше, ніж дорослі. Аналіз даних щодо випадків захворювання в Нью-Йорку свідчить: у дітей імовірність отримати позитивний тест на BA.3.2 може бути вищою, ніж у дорослих.

