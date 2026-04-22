У Києві різко зросла захворюваність серед дітей на грип, ГРВІ та COVID-19

23:56, 22 квітня 2026
У Києві за тиждень зросла захворюваність на грип, ГРВІ та COVID-19 серед дітей, тоді як серед дорослих зафіксували зниження.
У Києві різко зросла захворюваність серед дітей на грип, ГРВІ та COVID-19
За минулий тиждень у Києві на 27,4% зріс рівень захворюваності на грип, ГРВІ та COVID-19 серед школярів. Водночас серед дорослих навпаки фіксують спад, повідомили у столичному Департаменті охорони здоров'я.

Загалом за цей період у місті зафіксували 9045 випадків захворювань – це на 385 більше, ніж тижнем раніше. Попри збільшення загальний рівень захворюваності залишається на 44,2% нижчим за критичний поріг.

"Найбільш суттєве зростання зафіксовано в дитячому середовищі. Наразі діти складають майже 60% від усіх хворих у столиці – зафіксовано 5329 випадків, тобто +11,3%. Натомість захворюваність серед дорослих знизилася на 4,1% – 3716 випадків", – розповіли фахівці.

Показники інфікування COVID-19 залишаються на мінімальному рівні. Упродовж тижня зареєстрували лише 14 випадків, зокрема в однієї дитини.

Рівень госпіталізацій у столиці пішов на спад: на стаціонарному лікуванні опинилися 96 киян, більшість із яких (73) – діти. Наразі пацієнтів у критичному стані немає, смертельних випадків не реєстрували.

"Медики нагадують: попри те, що епідемічний сезон наближається до завершення, дотримання правил гігієни та вчасна вакцинація залишаються найнадійнішими способами захисту здоров'я", – зауважили у департаменті.

Раніше в Україні зафіксовано перший випадок коронавірусу «Цикада». 

