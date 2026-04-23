НДС-кредит под угрозой: если поставщик не задекларировал обязательства

Покупатель не имеет права на включение сумм НДС в налоговый кредит при отсутствии факта регистрации плательщиком налога — продавцом товаров/услуг налоговых накладных в ЕРНН независимо от факта включения продавцом суммы НДС, указанной в налоговой накладной, в сумму налоговых обязательств.

Фото: dtkt.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Южное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками напомнило, что в соответствии с п. 198.3 ст. 198 Налогового кодекса Украины от 02 декабря 2010 года № 2755-VI (далее — НКУ) налоговый кредит отчетного периода определяется исходя из договорной (контрактной) стоимости товаров/услуг и состоит из сумм налогов, начисленных (уплаченных) плательщиком налога по ставке, установленной п. 193.1 ст. 193 НКУ, в течение такого отчетного периода в связи с:

приобретением или изготовлением товаров и предоставлением услуг;

приобретением (строительством, сооружением) основных средств, в том числе других необоротных материальных активов и незавершенных капитальных инвестиций в необоротные капитальные активы;

ввозом товаров и/или необоротных активов на таможенную территорию Украины.

Начисление налогового кредита осуществляется независимо от того, начали ли такие товары/услуги и основные средства использоваться в налогооблагаемых операциях в рамках осуществления хозяйственной деятельности плательщика налога в течение отчетного налогового периода, а также от того, осуществлял ли плательщик налога налогооблагаемые операции в течение такого отчетного налогового периода.

В соответствии с п. 201.10 ст. 201 НКУ налоговая накладная, составленная и зарегистрированная в Едином реестре налоговых накладных (далее — ЕРНН) плательщиком налога, который осуществляет операции по поставке товаров/услуг, является для покупателя таких товаров/услуг основанием для начисления сумм налога, относящихся к налоговому кредиту.

Отсутствие факта регистрации плательщиком налога — продавцом товаров/услуг налоговых накладных в ЕРНН не дает права покупателю на включение сумм НДС в налоговый кредит и не освобождает продавца от обязанности включения суммы НДС, указанной в налоговой накладной, в сумму налоговых обязательств за соответствующий отчетный период.

Выявление расхождений данных налоговой декларации и данных ЕРНН является основанием для проведения контролирующими органами документальной внеплановой выездной проверки продавца и в соответствующих случаях покупателя товаров/услуг.

В соответствии с п.п. 54.3.2 п. 54.3 ст. 54 НКУ в случае, если данные проверок результатов деятельности плательщика налогов, кроме электронной проверки, свидетельствуют, в частности, о занижении его налоговых обязательств, контролирующий орган обязан самостоятельно определить сумму денежных обязательств.

Пунктом 58.1 ст. 58 НКУ предусмотрено, что контролирующий орган направляет (вручает) плательщику налогов налоговое уведомление-решение, если сумма денежного обязательства плательщика налогов, предусмотренного налоговым или другим законодательством, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы, рассчитывается контролирующим органом в соответствии со ст. 54 НКУ (кроме декларирования товаров, предусмотренного для граждан) или если по результатам проверки контролирующим органом установлен факт:

несоответствия суммы бюджетного возмещения сумме, заявленной в налоговой декларации; завышения размера задекларированного отрицательного значения объекта налогообложения налогом на прибыль или отрицательного значения суммы налога на добавленную стоимость, рассчитанной плательщиком налогов в соответствии с разд. V НКУ;

занижения или завышения суммы налоговых обязательств, заявленной в налоговой (таможенной) декларации, или суммы налогового кредита, заявленной в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, кроме случаев, когда указанное занижение или завышение учтено при вынесении других налоговых уведомлений-решений по результатам проверки;

завышения сумм налога на доходы физических лиц, подлежащих возврату из бюджета, заявленных в налоговых декларациях, в частности при использовании права на налоговую скидку в соответствии с разд. IV НКУ;

наличия ошибок при определении обязательных реквизитов налоговой накладной и/или отсутствия регистрации налоговой накладной и/или расчета корректировки к налоговой накладной в течение предельных сроков, предусмотренных НКУ.

Согласно п. 123.1 ст. 123 НКУ совершение плательщиком налогов действий, которые обусловили определение контролирующим органом суммы налогового обязательства на основаниях, определенных, в частности, п.п. 54.3.1 п. 54.3 ст. 54 НКУ, влечет наложение на плательщика налогов штрафа в размере 10% суммы определенного налогового обязательства.

Деяния, предусмотренные п. 123.1 ст. 123 НКУ (кроме деяний, предусмотренных п. 123.2 прим. 1 ст. 123 НКУ), совершенные умышленно, влекут наложение штрафа в размере 25% суммы определенного налогового обязательства (п. 123.2 ст. 123 НКУ).

Деяния, предусмотренные п. 123.2 ст. 123, совершенные повторно в течение 1095 календарных дней, влекут наложение штрафа в размере 50% суммы определенного налогового обязательства (п. 123.3 ст. 123 НКУ).

В то же время отсутствие факта отражения продавцом суммы НДС, указанной в зарегистрированной в ЕРНН налоговой накладной, в составе налоговых обязательств не является основанием для исключения контролирующим органом такой суммы из состава налогового кредита покупателя.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.