Олександр Балануца назначен послом Украины в Бахрейне по совместительству

Он будет занимать эту должность по совместительству — одновременно исполняя обязанности посла Украины в Объединенных Арабских Эмиратах.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 333/2026, которым назначил Александра Балануцу Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Королевстве Бахрейн.

Согласно документу, Балануца будет занимать эту должность по совместительству — одновременно исполняя обязанности посла Украины в Объединенных Арабских Эмиратах.

Указ был подписан 22 апреля 2026 года.

