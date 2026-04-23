Олександр Балануца назначен послом Украины в Бахрейне по совместительству
08:48, 23 апреля 2026
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 333/2026, которым назначил Александра Балануцу Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Королевстве Бахрейн.
Согласно документу, Балануца будет занимать эту должность по совместительству — одновременно исполняя обязанности посла Украины в Объединенных Арабских Эмиратах.
Указ был подписан 22 апреля 2026 года.
