  1. В Украине

Фиктивные объемы и долги: генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил о раскрытии схемы манипуляций с «Укрэнерго»

11:30, 23 апреля 2026
Прокуратура заявила о раскрытии схемы манипуляций с прогнозами потребления электроэнергии, которая действовала в 2022-2024 годах и нанесла государственной компании ущерб в размере более 447 млн грн.
Фиктивные объемы и долги: генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил о раскрытии схемы манипуляций с «Укрэнерго»
Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил о раскрытии схемы хищения средств ЧАО НЭК «Укрэнерго», которая, по данным следствия, действовала в течение 2022-2024 годов.

Организатором, по информации прокуратуры, является основатель и фактический контролер частных энергоснабжающих компаний, через которые осуществлялась реализация электроэнергии.

К реализации схемы он привлек еще четырех участников рынка и создал сеть подконтрольных предприятий.

Как действовала схема

По данным следствия, через подконтрольные компании осуществлялась поставка электроэнергии конечным потребителям с системным манипулированием прогнозами потребления.

В частности, участники схемы сознательно занижали заявленные объемы потребностей в электроэнергии, хотя фактическое потребление было значительно выше. В документах отражались меньшие объемы, чем поставлялись фактически.

В результате возникал дефицит электроэнергии, который покрывался государством, чтобы не допустить отключений потребителей.

При этом потребители оплачивали электроэнергию в полном объеме, но полученные средства не направлялись в государственную компанию. Их, по версии следствия, выводили через подконтрольные структуры и физических лиц-предпринимателей.

Финансовые потери

Долг перед «Укрэнерго» не погашался, а наоборот накапливался. В прокуратуре отмечают, что это приводило к искусственному формированию безнадежной задолженности и запуску процедур банкротства отдельных компаний. После этого схема, по данным следствия, повторялась с новыми предприятиями.

Общая сумма убытков, по предварительным оценкам, превышает 447 миллионов гривен.

Подозрения и следствие

Всем пяти участникам схемы сообщено о подозрении по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины. Организатору также инкриминируют часть 3 статьи 27 УК Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании мер пресечения.

Правоохранители также проверяют возможные дополнительные эпизоды и аналогичные убытки за 2025-2026 годы. Расследование продолжается, устанавливается полный круг причастных лиц.

