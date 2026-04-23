Фиктивные объемы и долги: генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил о раскрытии схемы манипуляций с «Укрэнерго»
Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил о раскрытии схемы хищения средств ЧАО НЭК «Укрэнерго», которая, по данным следствия, действовала в течение 2022-2024 годов.
Организатором, по информации прокуратуры, является основатель и фактический контролер частных энергоснабжающих компаний, через которые осуществлялась реализация электроэнергии.
К реализации схемы он привлек еще четырех участников рынка и создал сеть подконтрольных предприятий.
Как действовала схема
По данным следствия, через подконтрольные компании осуществлялась поставка электроэнергии конечным потребителям с системным манипулированием прогнозами потребления.
В частности, участники схемы сознательно занижали заявленные объемы потребностей в электроэнергии, хотя фактическое потребление было значительно выше. В документах отражались меньшие объемы, чем поставлялись фактически.
В результате возникал дефицит электроэнергии, который покрывался государством, чтобы не допустить отключений потребителей.
При этом потребители оплачивали электроэнергию в полном объеме, но полученные средства не направлялись в государственную компанию. Их, по версии следствия, выводили через подконтрольные структуры и физических лиц-предпринимателей.
Финансовые потери
Долг перед «Укрэнерго» не погашался, а наоборот накапливался. В прокуратуре отмечают, что это приводило к искусственному формированию безнадежной задолженности и запуску процедур банкротства отдельных компаний. После этого схема, по данным следствия, повторялась с новыми предприятиями.
Общая сумма убытков, по предварительным оценкам, превышает 447 миллионов гривен.
Подозрения и следствие
Всем пяти участникам схемы сообщено о подозрении по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины. Организатору также инкриминируют часть 3 статьи 27 УК Украины.
В настоящее время решается вопрос об избрании мер пресечения.
Правоохранители также проверяют возможные дополнительные эпизоды и аналогичные убытки за 2025-2026 годы. Расследование продолжается, устанавливается полный круг причастных лиц.
