Фіктивні обсяги та борги: Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив про викриття схеми маніпуляцій з «Укренерго»

Прокуратура заявила про викриття схеми маніпуляцій з прогнозами споживання електроенергії, що діяла у 2022-2024 роках і завдала державній компанії понад 447 млн грн збитків.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про викриття схеми розкрадання коштів ПрАТ НЕК «Укренерго», яка, за даними слідства, діяла протягом 2022-2024 років.

Організатором, за інформацією прокуратури, є засновник та фактичний контролер приватних енергопостачальних компаній, через які здійснювалася реалізація електроенергії.

До реалізації схеми він залучив ще чотирьох учасників ринку та створив мережу підконтрольних підприємств.

Як діяла схема

За даними слідства, через підконтрольні компанії здійснювалося постачання електроенергії кінцевим споживачам із системним маніпулюванням прогнозами споживання.

Зокрема, учасники схеми свідомо занижували заявлені обсяги потреб в електроенергії, хоча фактичне споживання було значно вищим. У документах відображалися менші обсяги, ніж постачалися фактично.

У результаті виникав дефіцит електроенергії, який покривався державою, щоб не допустити відключень споживачів.

При цьому споживачі оплачували електроенергію у повному обсязі, але отримані кошти не спрямовувалися до державної компанії. Їх, за версією слідства, виводили через підконтрольні структури та фізичних осіб-підприємців.

Фінансові втрати

Борг перед «Укренерго» не погашався, а навпаки накопичувався. У прокуратурі зазначають, що це призводило до штучного формування безнадійної заборгованості та запуску процедур банкрутства окремих компаній. Після цього схема, за даними слідства, повторювалася з новими підприємствами.

Загальна сума збитків, за попередніми оцінками, перевищує 447 мільйонів гривень.

Підозри та слідство

Усім п’ятьом учасникам схеми повідомлено про підозру за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Організатору також інкримінують частину 3 статті 27 КК України.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

Правоохоронці також перевіряють можливі додаткові епізоди та аналогічні збитки за 2025-2026 роки. Слідство триває, встановлюється повне коло причетних осіб.

