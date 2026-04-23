  1. В Україні

Фіктивні обсяги та борги: Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив про викриття схеми маніпуляцій з «Укренерго»

11:30, 23 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Прокуратура заявила про викриття схеми маніпуляцій з прогнозами споживання електроенергії, що діяла у 2022-2024 роках і завдала державній компанії понад 447 млн грн збитків.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про викриття схеми розкрадання коштів ПрАТ НЕК «Укренерго», яка, за даними слідства, діяла протягом 2022-2024 років.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Організатором, за інформацією прокуратури, є засновник та фактичний контролер приватних енергопостачальних компаній, через які здійснювалася реалізація електроенергії.

До реалізації схеми він залучив ще чотирьох учасників ринку та створив мережу підконтрольних підприємств.

Як діяла схема

За даними слідства, через підконтрольні компанії здійснювалося постачання електроенергії кінцевим споживачам із системним маніпулюванням прогнозами споживання.

Зокрема, учасники схеми свідомо занижували заявлені обсяги потреб в електроенергії, хоча фактичне споживання було значно вищим. У документах відображалися менші обсяги, ніж постачалися фактично.

У результаті виникав дефіцит електроенергії, який покривався державою, щоб не допустити відключень споживачів.

При цьому споживачі оплачували електроенергію у повному обсязі, але отримані кошти не спрямовувалися до державної компанії. Їх, за версією слідства, виводили через підконтрольні структури та фізичних осіб-підприємців.

Фінансові втрати

Борг перед «Укренерго» не погашався, а навпаки накопичувався. У прокуратурі зазначають, що це призводило до штучного формування безнадійної заборгованості та запуску процедур банкрутства окремих компаній. Після цього схема, за даними слідства, повторювалася з новими підприємствами.

Загальна сума збитків, за попередніми оцінками, перевищує 447 мільйонів гривень.

Підозри та слідство

Усім п’ятьом учасникам схеми повідомлено про підозру за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Організатору також інкримінують частину 3 статті 27 КК України.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

Правоохоронці також перевіряють можливі додаткові епізоди та аналогічні збитки за 2025-2026 роки. Слідство триває, встановлюється повне коло причетних осіб.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]