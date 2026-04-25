  В Украине

Платежки за газ изменятся с октября: как будут выглядеть новые счета

20:40, 25 апреля 2026
С октября 2026 г. в Украине заработает единый формат платежей за газ.
С октября украинцы начнут получать платежки за газ в новом формате. Главная цель изменений — внедрение единого стандарта счетов, чтобы уменьшить путаницу и избежать разных трактовок, с которыми часто сталкиваются потребители.

Отныне все поставщики обязаны использовать унифицированную форму квитанции с четко определенным перечнем информации. Об этом сообщили в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Показали шаблоны новых платежек. Среди нововведений:

  • появится больше деталей — информация будет структурирована так, чтобы люди могли четко видеть, за что именно они платят, как формируется сумма и какие услуги входят в счет;
  • возможность получать объединенную квитанцию — оплату за поставку газа и его распределение можно будет видеть в одном документе, а не в двух разных, что ранее вызывало критику потребителей.

Внедрение новых требований будет происходить постепенно. Для операторов предусмотрен переходный период, в течение которого они должны адаптировать свои системы к обновленным стандартам.

Окончательно новые платежки станут обязательными с 1 октября 2026 года. Именно с этого времени потребители начнут получать счета за газ уже в обновленном формате.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Большая Палата ВС пересмотрит собственное заключение о порядке начисления судейского вознаграждения

БП ВС решит, может ли Закон о Госбюджете изменять размер судейского вознаграждения вопреки профильному закону

Верховный Суд подтвердил правомерность выселения бывшей жены из жилья после расторжения брака

ВС подтвердил, что после развода право пользования жильем может прекращаться, но выселение возможно лишь с учетом баланса прав сторон.

Комитет Верховной Рады исключил норму о запрете на захоронение военнослужащих с судимостью на НВМК перед вторым чтением

Комитет рекомендовал принять законопроект о мемориальных кладбищах во втором чтении и в целом и убрал дискриминационную норму относительно захоронения военнослужащих с непогашенной судимостью.

Даниил Гетманцев прогнозирует принятие закона о лишении прокуроров спецпенсий в мае

Председатель Комитета Верховной Рады угрожает обойти Согласительный совет, если депутаты будут затягивать с голосованием за реформу прокурорских пенсий в мае.

Мошенничество через «OLX» не отменяет кредит: позиция Верховного Суда относительно подписи одноразовым идентификатором

ВС подтвердил, что кредитный договор, подписанный смс-кодом, является действительным, а недоказанное мошенничество не является основанием для его отмены.

