Платежки за газ изменятся с октября: как будут выглядеть новые счета

С октября 2026 г. в Украине заработает единый формат платежей за газ.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С октября украинцы начнут получать платежки за газ в новом формате. Главная цель изменений — внедрение единого стандарта счетов, чтобы уменьшить путаницу и избежать разных трактовок, с которыми часто сталкиваются потребители.

Отныне все поставщики обязаны использовать унифицированную форму квитанции с четко определенным перечнем информации. Об этом сообщили в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Показали шаблоны новых платежек. Среди нововведений:

появится больше деталей — информация будет структурирована так, чтобы люди могли четко видеть, за что именно они платят, как формируется сумма и какие услуги входят в счет;

возможность получать объединенную квитанцию — оплату за поставку газа и его распределение можно будет видеть в одном документе, а не в двух разных, что ранее вызывало критику потребителей.

Внедрение новых требований будет происходить постепенно. Для операторов предусмотрен переходный период, в течение которого они должны адаптировать свои системы к обновленным стандартам.

Окончательно новые платежки станут обязательными с 1 октября 2026 года. Именно с этого времени потребители начнут получать счета за газ уже в обновленном формате.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.