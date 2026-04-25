Платіжки за газ зміняться з жовтня: як виглядатимуть нові рахунки

Із жовтня 2026 року в Україні запрацює єдиний формат платіжок за газ.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Із жовтня українці почнуть отримувати платіжки за газ у новому форматі. Головна мета змін — запровадити єдиний стандарт рахунків, щоб зменшити плутанину та уникнути різних тлумачень, з якими часто стикаються споживачі.

Відтепер усі постачальники мають використовувати уніфіковану форму квитанції з чітко визначеним переліком інформації. Про це повідомили в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Показали шаблони нових платіжок. Серед нововведень:

з’явиться більше деталей – інформація буде структурована, щоб люди могли чітко бачити, за що саме вони платять, як формується сума та які послуги входять до рахунку;

можливість отримувати об’єднану квитанцію – платіж за постачання газу та його розподіл можна буде бачити в одному документі, а не в двох різних, що раніше викликало критику споживачів.

Впровадження нових вимог відбуватиметься поступово. Для операторів передбачили перехідний етап, під час якого вони повинні налаштувати свої системи відповідно до оновлених стандартів.

Повністю обов’язковими нові платіжки стануть із 1 жовтня 2026 року. Саме відтоді споживачі почнуть отримувати рахунки за газ уже в оновленому форматі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.