  1. В Україні

Платіжки за газ зміняться з жовтня: як виглядатимуть нові рахунки

20:40, 25 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Із жовтня 2026 року в Україні запрацює єдиний формат платіжок за газ.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Із жовтня українці почнуть отримувати платіжки за газ у новому форматі. Головна мета змін — запровадити єдиний стандарт рахунків, щоб зменшити плутанину та уникнути різних тлумачень, з якими часто стикаються споживачі.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Відтепер усі постачальники мають використовувати уніфіковану форму квитанції з чітко визначеним переліком інформації. Про це повідомили в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Показали шаблони нових платіжок. Серед нововведень:

  • з’явиться більше деталей – інформація буде структурована, щоб люди могли чітко бачити, за що саме вони платять, як формується сума та які послуги входять до рахунку;
  • можливість отримувати об’єднану квитанцію – платіж за постачання газу та його розподіл можна буде бачити в одному документі, а не в двох різних, що раніше викликало критику споживачів.

Впровадження нових вимог відбуватиметься поступово. Для операторів передбачили перехідний етап, під час якого вони повинні налаштувати свої системи відповідно до оновлених стандартів.

Повністю обов’язковими нові платіжки стануть із 1 жовтня 2026 року. Саме відтоді споживачі почнуть отримувати рахунки за газ уже в оновленому форматі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

газ

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]