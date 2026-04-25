  В Украине

На Волыни перед судом предстал учитель, публиковавший информацию о перемещении ТЦК

21:47, 25 апреля 2026
Мужчина регулярно публиковал сообщения, фото и видео с актуальными локациями военнослужащих ТЦК.
Владимирский городской суд Волынской области признал виновными четырех человек — среди них трое безработных и учитель местного лицея, которые распространяли информацию о перемещении групп оповещения ТЦК и СП. Об этом сообщил Ивано-Франковский центр комплектования и социальной поддержки.

Следствием установлено, что в тематическом канале для автомобилистов (около 450 подписчиков) они регулярно публиковали сообщения, фото и видео с актуальными локациями военнослужащих ТЦК в городе и районе.

Действия обвиняемых квалифицировали по ч. 1 ст. 28 и ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины — как воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, совершенное группой лиц. Все фигуранты признали свою вину и заключили соответствующие соглашения с прокурором.

Суд назначил каждому наказание в виде 5 лет лишения свободы, однако освободил от его отбывания с испытательным сроком на 2 года.

Отдельно применена специальная конфискация: в доход государства передадут мобильные телефоны и SIM-карты, которые использовались для администрирования канала и распространения информации.

В приговоре подчеркнуто, что подобные действия в условиях военного положения представляют угрозу обороноспособности государства.

