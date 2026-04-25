  В Україні

На Волині перед судом постав вчитель, який публікував інформацію про переміщення ТЦК

21:47, 25 квітня 2026
Чоловік регулярно публікував повідомлення, фото та відео з актуальними локаціями військовослужбовців ТЦК.
Володимирський міський суд Волинської області визнав винними чотирьох осіб — серед них троє безробітних і вчитель місцевого ліцею, які поширювали інформацію про переміщення груп оповіщення ТЦК та СП. Про це повідомив Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки

Слідством встановлено, що в тематичному каналі для автомобілістів (близько 450 підписників) вони регулярно публікували повідомлення, фото та відео з актуальними локаціями військовослужбовців ТЦК у місті та районі.

Дії обвинувачених кваліфікували за ч. 1 ст. 28 та ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України — як перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, вчинене групою осіб. Усі фігуранти визнали свою вину та уклали відповідні угоди з прокурором.

Суд призначив кожному покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, однак звільнив від його відбування з випробувальним строком на 2 роки.

Окремо застосовано спеціальну конфіскацію: у дохід держави передадуть мобільні телефони та SIM-картки, які використовувалися для адміністрування каналу та поширення інформації.

У вироку підкреслено, що подібні дії в умовах воєнного стану становлять загрозу обороноздатності держави.

