  1. В Украине

30 апреля — последний день подачи налоговой декларации

19:37, 24 апреля 2026
В Украине завершается декларационная кампания по итогам прошлого года. Предельный срок подачи декларации об имущественном состоянии и доходах — 30 апреля 2026 года. Об этом напомнила Государственная налоговая служба Украины.

Кто обязан подать декларацию

Подать декларацию должны граждане, которые в течение года получали доходы, с которых не был уплачен налог или уплачен не полностью, в частности:

  • доходы от сдачи имущества в аренду;
  • иностранные доходы;
  • наследство или подарки не от близких родственников;
  • доходы, полученные не от налогового агента;
  • инвестиционная прибыль;
  • доходы от продажи имущества в случаях, когда налог не был удержан;
  • другие доходы, подлежащие декларированию.

Также декларацию подают физические лица — предприниматели (на общей системе) и самозанятые лица.

Кто может подать декларацию добровольно

Граждане могут подать декларацию для получения налоговой скидки (например, за расходы на обучение, ипотеку, страхование и т.д.). В этом случае предельный срок подачи — до 31 декабря 2026 года.

Сроки уплаты налогов

Определенные по результатам декларации налоговые обязательства по налогу на доходы физических лиц и военному сбору необходимо уплатить до 1 августа 2026 года.

Как подать декларацию

Подать декларацию можно:

онлайн через Электронный кабинет или приложение «Моя налоговая»;

лично или через уполномоченное лицо;

по почте (с уведомлением о вручении).

