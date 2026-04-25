  В Украине

Как обжаловать решения, действия или бездействие КГГА – разъяснение

19:46, 25 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В КГГА напомнили о механизмах защиты прав граждан через суд и подачу жалоб.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киевской городской государственной администрации напомнили о порядке обжалования решений, действий или бездействия КГГА. Об этом сообщили в администрации.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Граждане имеют право обжаловать решения, действия или бездействие Киевской городской государственной администрации в соответствии с Конституцией Украины, Законом Украины «Об обращениях граждан» и Кодексом административного судопроизводства Украины.

Согласно статье 55 Конституции Украины, каждому гарантируется право на обжалование в суде решений, действий или бездействия органов государственной власти, местного самоуправления, должностных и служебных лиц.

Судебный порядок рассмотрения административных споров

Порядок обращения в суд определяется Кодексом административного судопроизводства Украины. Его задачей является справедливое, беспристрастное и своевременное рассмотрение публично-правовых споров с целью защиты прав и свобод физических и юридических лиц от действий субъектов властных полномочий.

В административный суд можно обжаловать любые решения, действия или бездействие органов власти, кроме случаев, когда иной порядок определен законом или Конституцией.

Гражданин имеет право обратиться в административный суд с иском к КГГА в случае, если не получил ответа на обращение, не согласен с ответом или считает, что его права или интересы были нарушены действиями или бездействием органа.

Иск подается в окружной административный суд. Общий срок обращения составляет шесть месяцев со дня, когда лицо узнало или могло узнать о нарушении своих прав.

Административное обжалование в рамках КГГА

Отдельно предусмотрен административный порядок обжалования в рамках самой КГГА. В соответствии с Законом Украины «Об обращениях граждан», жалобу можно подать Киевскому городскому голове или другому вышестоящему должностному лицу, а также обжаловать полученный ответ.

В случае отсутствия вышестоящего органа или несогласия с результатом рассмотрения гражданин имеет право сразу обратиться в суд.

Жалобу может подать сам гражданин, его уполномоченный представитель, законный представитель или, с согласия лица, трудовой коллектив или правозащитная организация.

Сроки подачи и рассмотрения жалоб

Жалоба подается в течение одного года со дня принятия обжалуемого решения, но не позднее одного месяца с момента, когда лицо узнало о нем. В случае уважительных причин сроки могут быть восстановлены.

Жалобы рассматриваются в срок до одного месяца, а те, которые не требуют дополнительной проверки, — до 15 дней. Общий срок не может превышать 45 дней. Для отдельных категорий граждан, имеющих льготы, рассмотрение осуществляется в первоочередном порядке.

Права граждан при рассмотрении жалоб

В ходе рассмотрения жалобы гражданин имеет право выдвигать аргументы, участвовать в проверке, знакомиться с материалами, подавать дополнительные документы, присутствовать при рассмотрении, пользоваться правовой помощью и получить письменный ответ.

Какие документы следует приложить к жалобе

К жалобе рекомендуется приложить копии предыдущих обращений, ответы на них, а также документы, подтверждающие обстоятельства дела.

Право на обращение в суд остается гарантией защиты

В КГГА подчеркивают, что в случае несогласия с решением или бездействием администрации граждане всегда имеют право обратиться в суд для защиты своих прав.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Лента новостей

Блоги

Публикации

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]