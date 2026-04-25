Як оскаржити рішення, дії чи бездіяльність КМДА – пояснення

У КМДА нагадали про механізми захисту прав громадян через суд і скарги.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Київській міській державній адміністрації нагадали про порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності КМДА. Про це повідомили в адміністрації.

Громадяни мають право оскаржувати рішення, дії або бездіяльність Київської міської державної адміністрації відповідно до Конституції України, Закону України «Про звернення громадян» та Кодексу адміністративного судочинства України.

Згідно зі статтею 55 Конституції України, кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій або бездіяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Судовий порядок розгляду адміністративних спорів

Порядок звернення до суду визначається Кодексом адміністративного судочинства України. Його завданням є справедливий, неупереджений і своєчасний розгляд публічно-правових спорів з метою захисту прав і свобод фізичних та юридичних осіб від дій суб’єктів владних повноважень.

До адміністративного суду можна оскаржити будь-які рішення, дії чи бездіяльність органів влади, окрім випадків, коли інший порядок визначено законом або Конституцією.

Громадянин має право звернутися до адміністративного суду з позовом до КМДА у разі, якщо не отримав відповіді на звернення, не погоджується з відповіддю або вважає, що його права чи інтереси були порушені діями або бездіяльністю органу.

Позов подається до окружного адміністративного суду. Загальний строк звернення становить шість місяців з дня, коли особа дізналася або могла дізнатися про порушення своїх прав.

Адміністративне оскарження в межах КМДА

Окремо передбачено адміністративний порядок оскарження в межах самої КМДА. Відповідно до Закону України «Про звернення громадян», скаргу можна подати до Київського міського голови або іншої вищої посадової особи, а також оскаржити отриману відповідь.

У разі відсутності вищого органу або незгоди з результатом розгляду громадянин має право одразу звернутися до суду.

Скаргу може подати сам громадянин, його уповноважений представник, законний представник або, за згодою особи, трудовий колектив чи правозахисна організація.

Строки подання та розгляду скарг

Скарга подається протягом одного року з дня ухвалення рішення, яке оскаржується, але не пізніше одного місяця з моменту, коли особа дізналася про нього. У разі поважних причин строки можуть бути поновлені.

Скарги розглядаються у строк до одного місяця, а ті, що не потребують додаткової перевірки, — до 15 днів. Загальний строк не може перевищувати 45 днів. Для окремих категорій громадян, які мають пільги, розгляд здійснюється в першочерговому порядку.

Права громадян під час розгляду скарг

Під час розгляду скарги громадянин має право подавати аргументи, брати участь у перевірці, ознайомлюватися з матеріалами, подавати додаткові документи, бути присутнім під час розгляду, користуватися правовою допомогою та отримати письмову відповідь.

Які документи варто додавати до скарги

До скарги рекомендують додавати копії попередніх звернень, відповідь на них, а також документи, що підтверджують обставини справи.

Право на звернення до суду залишається гарантією захисту

У КМДА наголошують, що у разі незгоди з рішенням або бездіяльністю адміністрації громадяни завжди мають право звернутися до суду для захисту своїх прав.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.