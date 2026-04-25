Жилищная субсидия 2026: кто получит выплаты с мая и как их начислят

Пенсионный фонд автоматически перечислит жилищные субсидии на новый период для большинства домохозяйств, а отдельным категориям граждан придется подать заявление повторно.

В мае 2026 года, после завершения отопительного сезона 2025–2026 годов, Пенсионный фонд Украины определит, какие домохозяйства имеют право на жилищную субсидию на период с мая 2026 года по 30 апреля 2027 года.

Тем, кто будет иметь право на субсидию, её размер на летний (неотопительный) период 2026 года будет назначен автоматически — дополнительно обращаться не нужно.

Жилищная субсидия рассчитывается:

на неотопительный сезон — с 1 мая по 30 сентября;

на отопительный сезон — с 1 октября по 30 апреля.

Отдельным категориям граждан жилищная субсидия на следующий сезон назначается по обращению. Так, подавать заявление необходимо, если:

заявитель (член домохозяйства) арендует жилое помещение, за которое оплачивает жилищно-коммунальные услуги;

количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;

в составе домохозяйства есть внутренне перемещённые лица (в случае изменения места проживания);

домохозяйство претендует на назначение жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, твёрдого и жидкого печного бытового топлива.

При возникновении обстоятельств, влияющих на право назначения субсидии (изменения в составе домохозяйства, имущественном состоянии, при длительном пребывании за границей), получатель субсидии обязан уведомить орган Пенсионного фонда Украины в течение 30 календарных дней.

Как подать документы?

Обратиться за назначением жилищной субсидии или сообщить об обстоятельствах, влияющих на право её получения, можно удобным способом:

лично, обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

по почте — на адрес территориального органа Фонда;

или онлайн — через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или мобильное приложение «Пенсионный фонд».

Кроме того, документы на назначение субсидий можно подавать в центры предоставления административных услуг, уполномоченным должностным лицам исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов соответствующих территориальных громад, а также через портал «Дія».

