Украина готовит новые правила для упаковки и отходов: ключевые акценты

Комитет по вопросам экологической политики и природопользования обсудил новые подходы к регулированию упаковки и отходов упаковки, включая ответственность производителей, депозитную систему и гармонизацию с нормами ЕС.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет по вопросам экологической политики и природопользования провёл круглый стол на тему законодательного регулирования в сфере упаковки и отходов упаковки.

Целью мероприятия было согласование подходов к будущему регулированию между представителями государственных органов, бизнеса, органов местного самоуправления, общественных организаций и экспертного сообщества.

Председатель комитета Олег Бондаренко отметил, что основной задачей является создание эффективной системы, которая будет способствовать уменьшению объёмов отходов и развитию их переработки, а не формальное внедрение европейских норм. По его словам, важно избежать появления механизмов, которые лишь имитируют результат без реального экологического эффекта.

Генеральный директор Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Александр Ильков подчеркнул, что гармонизация украинского законодательства с европейскими требованиями в сфере управления отходами имеет стратегическое значение для интеграции Украины в рынок ЕС. Он также отметил важность согласованности с Европейской комиссией и определения реалистичных переходных периодов.

В ходе обсуждения участники сосредоточились на ключевых положениях будущего закона, в частности на полномочиях органов власти в сфере управления отходами упаковки, внедрении депозитно-возвратной системы и определении сроков достижения целевых показателей повторного использования и переработки.

Отдельное внимание было уделено вопросу расширенной ответственности производителя, которая предусматривает их финансовое участие в обращении с отходами после использования продукции. Также обсуждались подходы к распределению затрат на раздельный сбор отходов между производителями, соответствующими организациями и местными органами власти.

Кроме того, речь шла о необходимости создания единой информационной системы в сфере управления отходами для повышения прозрачности и эффективности контроля.

Участники также подчеркнули важность совершенствования государственного надзора и системы штрафов, в частности чёткого определения органа, ответственного за контроль в данной сфере.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.