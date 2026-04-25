  1. В Україні

Україна готує нові правила для паковання та відходів: ключові акценти

20:04, 25 квітня 2026
Комітет з питань екологічної політики та природокористування обговорив нові підходи до регулювання паковання та відходів паковання, включно з відповідальністю виробників, депозитною системою та гармонізацією з нормами ЄС.
Комітет з питань екологічної політики та природокористування провів круглий стіл на тему законодавчого регулювання у сфері паковання та відходів паковання.

Метою заходу було узгодження підходів до майбутнього регулювання між представниками державних органів, бізнесу, місцевого самоврядування, громадських організацій та експертів.

Голова комітету Олег Бондаренко зазначив, що основним завданням є створення дієвої системи, яка сприятиме зменшенню обсягів відходів і розвитку їх переробки, а не формальне впровадження європейських норм. За його словами, важливо уникнути появи механізмів, які лише імітують результат без реального екологічного ефекту.

Генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Олександр Ільков підкреслив, що гармонізація українського законодавства з європейськими вимогами у сфері управління відходами має стратегічне значення для інтеграції України до ринку ЄС. Він також наголосив на важливості узгодженості з Європейською Комісією та визначення реалістичних перехідних періодів.

Під час обговорення учасники зосередилися на ключових положеннях майбутнього закону, зокрема на повноваженнях органів влади у сфері управління відходами паковання, впровадженні депозитно-зворотної системи та визначенні строків досягнення цільових показників повторного використання і переробки.

Окрему увагу приділили питанню розширеної відповідальності виробника, яка передбачає їхню фінансову участь у поводженні з відходами після використання продукції. Також обговорювалися підходи до розподілу витрат на роздільний збір відходів між виробниками, відповідними організаціями та місцевою владою.

Крім того, йшлося про необхідність створення єдиної інформаційної системи у сфері управління відходами для підвищення прозорості та ефективності контролю.

Учасники також наголосили на важливості вдосконалення державного нагляду та системи штрафів, зокрема щодо чіткого визначення органу, відповідального за контроль у цій сфері.

