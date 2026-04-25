Выплаты ВПЛ в Украине – что изменилось в 2026 году и кого это коснется

Новые правила касаются назначения выплат детям, сроков подачи заявлений и имущественных критериев для получателей.

В Украине внесли изменения в порядок предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам. Соответствующие нововведения предусмотрены постановлением Кабинета Министров Украины от 18 марта 2026 года №390, о чем сообщило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области.

Согласно изменениям, право на получение помощи на проживание имеют дети при условии соответствия других членов семьи установленным финансово-имущественным критериям, определенным пунктом 7-1 Порядка № 332.

Речь идет, в частности, о случаях, когда перемещение произошло с 1 января 2022 года с территорий боевых действий или временно оккупированных территорий, в отношении которых не определены даты их завершения. Также пособие предусмотрено, если жилье уничтожено или непригодно для проживания, что подтверждено соответствующими реестрами или документами органов власти.

В случае подачи заявления после 1 мая 2026 года помощь назначается с месяца обращения.

Отдельно определено, что в случае роста прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, получателей пенсий или семей, состоящих только из нетрудоспособных лиц, могут оформить помощь с 1 января 2026 года при условии подачи заявления до 1 мая 2026 года. Выплата назначается на шесть месяцев с возможностью продления.

С 1 февраля 2026 года пособие может назначаться детям из семьи, которые уже получали его или утратили такое право, на основании заявления одного из родителей или законного представителя. Выплата также предоставляется на шестимесячный период с возможностью продления.

Кроме того, пособие может предоставляться детям до шести лет (или до семи-восьми лет для детей с особыми образовательными потребностями), а также детям от шести до 18 лет при условии проживания на территориях боевых действий или обучения в очной, дистанционной или смешанной форме по месту фактического пребывания семьи.

В то же время определен перечень оснований, при которых помощь не назначается или прекращается. Среди них — приобретение транспортного средства возрастом до пяти лет (кроме отдельных случаев), покупка недвижимости или земли на сумму свыше 100 тысяч гривен, наличие депозитов или облигаций на сумму свыше 100 тысяч гривен, а также значительные операции с валютой или банковскими металлами.

Также основанием для отказа является наличие жилья вне зон боевых действий (за исключением непригодного для проживания), приобретение жилья за государственные средства или получение субсидии на аренду жилья.

