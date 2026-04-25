Виплати ВПО в Україні – що змінилося у 2026 році і кого це торкнеться

Нові правила стосуються призначення виплат дітям, строків подання заяв і майнових критеріїв для отримувачів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні внесли зміни до порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Відповідні нововведення передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2026 року №390, про що повідомило Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області.

Згідно зі змінами, право на отримання допомоги на проживання мають діти за умови відповідності інших членів сім’ї встановленим фінансово-майновим критеріям, визначеним пунктом 7-1 Порядку №332.

Йдеться, зокрема, про випадки, коли переміщення відбулося з 1 січня 2022 року з територій бойових дій або тимчасово окупованих територій, щодо яких не визначено дати їх завершення. Також допомога передбачена, якщо житло знищене або непридатне для проживання, що підтверджено відповідними реєстрами або документами органів влади.

У разі подання заяви після 1 травня 2026 року допомога призначається з місяця звернення.

Окремо визначено, що у разі зростання прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, отримувачі пенсій або сім’ї, що складаються лише з непрацездатних осіб, можуть оформити допомогу з 1 січня 2026 року за умови подання заяви до 1 травня 2026 року. Виплата призначається на шість місяців із можливістю продовження.

З 1 лютого 2026 року допомога може призначатися дітям зі складу сім’ї, які вже отримували її або втратили таке право, на підставі заяви одного з батьків чи законного представника. Виплата також надається на шестимісячний період із можливістю продовження.

Крім того, допомога може надаватися дітям до шести років (або до семи-восьми років для дітей з особливими освітніми потребами), а також дітям від шести до 18 років за умови проживання на територіях бойових дій або навчання за очною, дистанційною чи змішаною формою за місцем фактичного перебування сім’ї.

Водночас визначено перелік підстав, за яких допомога не призначається або припиняється. Серед них — придбання транспортного засобу віком до п’яти років (крім окремих випадків), купівля нерухомості або землі на суму понад 100 тисяч гривень, наявність депозитів або облігацій на суму понад 100 тисяч гривень, а також значні операції з валютою чи банківськими металами.

Також підставою для відмови є наявність житла поза зонами бойових дій (за винятком непридатного для проживання), придбання житла за державні кошти або отримання субсидії на оренду житла.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.