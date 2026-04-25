Нотариусам разъяснили порядок получения данных о регистрации места жительства в Донецкой области

Нотариальная палата Украины сообщила о разъяснении Донецкой ОВ о порядке получения сведений о регистрации места жительства и других персональных данных, предоставляемых уполномоченными органами только в отдельных районах области.

Нотариальная палата Украины информирует нотариусов о письме Донецкой областной военной администрации от 10.04.2026 относительно предоставления сведений о регистрации места жительства и других персональных данных, содержащихся в реестрах территориальных громад и Едином государственном демографическом реестре.

К письму прилагается перечень электронных адресов военных администраций населенных пунктов Донецкой области.

По состоянию на сегодня обеспечивается формирование и ведение реестра территориальной громады, а также учет задекларированного места жительства и его изменений в населенных пунктах территориальных громад Бахмутского, Волновахского, Краматорского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области.

В то же время в населенных пунктах территориальных громад Донецкого, Горловского и Кальмиусского районов органы регистрации не созданы, а ведение реестров и учет места жительства не осуществляются в соответствии с Постановлением Верховной Рады Украины от 17.07.2020 № 807-IX.

В I квартале 2026 года в Донецкую областную государственную администрацию поступило более 50 запросов от нотариусов о предоставлении данных о месте жительства и персональных сведений из реестров. Администрация разъяснила, что с 2016 года полномочия по регистрации места жительства переданы органам местного самоуправления, а не государственным администрациям. В условиях военного положения в области созданы военные администрации, которые могут выполнять функции местных советов.

В то же время сама облгосадминистрация не имеет полномочий вести реестры территориальных громад или предоставлять соответствующие персональные данные. Реестры и учет места жительства в настоящее время ведутся только в отдельных районах области, тогда как на временно оккупированных территориях эти функции не осуществляются. Данные из Единого государственного демографического реестра нотариусы могут получать самостоятельно через установленный порядок доступа.

