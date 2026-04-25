Нотаріусам роз’яснили порядок отримання даних про реєстрацію місця проживання на Донеччині

Нотаріальна палата України повідомила про роз'яснення Донецької ОВА щодо порядку отримання відомостей про реєстрацію місця проживання та інших персональних даних, які надаються уповноваженими органами лише в окремих районах області.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Нотаріальна палата України інформує нотаріусів про лист Донецької обласної військової адміністрації від 10.04.2026 щодо надання відомостей про реєстрацію місця проживання та інших персональних даних, які містяться в реєстрах територіальних громад і Єдиному державному демографічному реєстрі.

До листа додається перелік електронних адрес військових адміністрацій населених пунктів Донецької області.

Станом на сьогодні забезпечується формування та ведення реєстру територіальної громади, а також облік задекларованого місця проживання та його змін у населених пунктах територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Краматорського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області.

Водночас у населених пунктах територіальних громад Донецького, Горлівського та Кальміуського районів органи реєстрації не створені, а ведення реєстрів і облік місця проживання не здійснюються відповідно до Постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 № 807-IX.

У І кварталі 2026 року до Донецької обласної державної адміністрації надійшло понад 50 запитів від нотаріусів щодо надання даних про місце проживання та персональні відомості з реєстрів. Адміністрація роз’яснила, що з 2016 року повноваження з реєстрації місця проживання передані органам місцевого самоврядування, а не державним адміністраціям. В умовах воєнного стану в області створені військові адміністрації, які можуть виконувати функції місцевих рад.

Водночас сама облдержадміністрація не має повноважень вести реєстри територіальних громад чи надавати відповідні персональні дані. Реєстри та облік місця проживання наразі ведуться лише в окремих районах області, тоді як на тимчасово окупованих територіях ці функції не здійснюються. Дані з Єдиного державного демографічного реєстру нотаріуси можуть отримувати самостійно через встановлений порядок доступу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.