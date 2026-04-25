Суд впервые признал факты препятствования деятельности представителя омбудсмена со стороны ТЦК – Дмитрий Лубинец

Руководитель Ужгородского РТЦК и СП признан виновным в недопуске представителя Уполномоченного Верховной Рады по правам человека и препятствовании его работе во время мониторингового визита.

В Закарпатье суд впервые дал юридическую оценку препятствованию деятельности представителя Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, в частности со стороны территориального центра комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

По его словам, в разных регионах фиксируются случаи, когда региональным представителям омбудсмена препятствуют в работе во время мониторинговых визитов. Речь идет о недопуске в помещения, непредоставлении информации и попытках блокирования проверок, в частности со стороны отдельных ТЦК и СП. Такие действия, по словам омбудсмена, затрудняют выполнение мандата и влияют на возможность защиты прав человека.

«Закарпатье стало показательным примером. И вот мы имеем первый случай, когда суд дал юридическую оценку таким действиям: Ужгородский горрайонный суд признал руководителя Ужгородского РТЦК и СП виновным в препятствовании деятельности моего представителя. Важно понимать, что именно за этой блокировкой пытались скрыть вопиющие нарушения — возможное незаконное удержание людей, применение металлических наручников и другие действия, которые могут иметь признаки бесчеловечного обращения. Мы не только зафиксировали эти факты во время проверки, но и доказали, что попытки ограничить доступ и скрыть информацию от Офиса Омбудсмена являются противоправными», — отметил Лубинец.

Омбудсман отметил, что эти факты были зафиксированы во время проверки, а также доказана противоправность ограничения доступа и сокрытия информации от Офиса Уполномоченного. Материалы о возможных нарушениях уже находятся в работе правоохранительных органов.

Лубинец подчеркнул, что будет держать на личном контроле все случаи препятствования деятельности омбудсмена и его представителей. По его словам, каждая такая ситуация будет получать юридическую оценку, а соответствующие дела будут доводиться до конца в суде.

