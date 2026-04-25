Суд уперше визнав перешкоджання діяльності представника омбудсмана з боку ТЦК – Дмитро Лубінець

Керівника Ужгородського РТЦК та СП визнано винним у недопуску представника Уповноваженого Верховної Ради з прав людини та перешкоджанні його роботі під час моніторингового візиту.

На Закарпатті суд уперше надав юридичну оцінку перешкоджанню діяльності представника Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, зокрема з боку територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

За його словами, в різних регіонах фіксуються випадки, коли регіональним представникам омбудсмана перешкоджають у роботі під час моніторингових візитів. Йдеться про недопуск до приміщень, ненадання інформації та спроби блокування перевірок, зокрема з боку окремих ТЦК та СП. Такі дії, за словами омбудсмана, ускладнюють виконання мандату та впливають на можливість захисту прав людини.

«Закарпаття стало показовим прикладом. І ось маємо перший випадок, коли суд надав юридичну оцінку таким діям: Ужгородський міськрайонний суд визнав керівника Ужгородського РТЦК та СП винним у перешкоджанні діяльності мого Представника. Важливо розуміти, що саме тут за цим блокуванням намагалися приховати кричущі порушення — можливе незаконне утримання людей, застосування металевих кайданок та інші дії, які можуть мати ознаки нелюдського поводження. Ми не лише зафіксували ці факти під час перевірки, а й довели, що спроби обмежити доступ і приховати інформацію від Офісу Омбудсмана є протиправними», – зазначив Лубінець.

Омбудсман зазначив, що ці факти були зафіксовані під час перевірки, а також доведено протиправність обмеження доступу та приховування інформації від Офісу Уповноваженого. Матеріали щодо можливих порушень уже перебувають у роботі правоохоронних органів.

Лубінець наголосив, що триматиме на особистому контролі всі випадки перешкоджання діяльності омбудсмана та його представників. За його словами, кожна така ситуація отримуватиме юридичну оцінку, а відповідні справи доводитимуться до результату в суді.

