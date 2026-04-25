  1. В Україні

Суд уперше визнав перешкоджання діяльності представника омбудсмана з боку ТЦК – Дмитро Лубінець

15:34, 25 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Керівника Ужгородського РТЦК та СП визнано винним у недопуску представника Уповноваженого Верховної Ради з прав людини та перешкоджанні його роботі під час моніторингового візиту.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Закарпатті суд уперше надав юридичну оцінку перешкоджанню діяльності представника Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, зокрема з боку територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За його словами, в різних регіонах фіксуються випадки, коли регіональним представникам омбудсмана перешкоджають у роботі під час моніторингових візитів. Йдеться про недопуск до приміщень, ненадання інформації та спроби блокування перевірок, зокрема з боку окремих ТЦК та СП. Такі дії, за словами омбудсмана, ускладнюють виконання мандату та впливають на можливість захисту прав людини.

«Закарпаття стало показовим прикладом. І ось маємо перший випадок, коли суд надав юридичну оцінку таким діям: Ужгородський міськрайонний суд визнав керівника Ужгородського РТЦК та СП винним у перешкоджанні діяльності мого Представника. Важливо розуміти, що саме тут за цим блокуванням намагалися приховати кричущі порушення — можливе незаконне утримання людей, застосування металевих кайданок та інші дії, які можуть мати ознаки нелюдського поводження. Ми не лише зафіксували ці факти під час перевірки, а й довели, що спроби обмежити доступ і приховати інформацію від Офісу Омбудсмана є протиправними»,  – зазначив Лубінець.

Омбудсман зазначив, що ці факти були зафіксовані під час перевірки, а також доведено протиправність обмеження доступу та приховування інформації від Офісу Уповноваженого. Матеріали щодо можливих порушень уже перебувають у роботі правоохоронних органів.

Лубінець наголосив, що триматиме на особистому контролі всі випадки перешкоджання діяльності омбудсмана та його представників. За його словами, кожна така ситуація отримуватиме юридичну оцінку, а відповідні справи доводитимуться до результату в суді.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Ужгород Закарпаття ТЦК Дмитро Лубінець

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]