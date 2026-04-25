В Киеве девушка провалилась в яму с водой — сотрудники «Киевтеплоэнерго» находятся под следствием

22:30, 25 апреля 2026
В Киеве 18-летняя девушка получила травмы, упав в неогороженную яму во время ремонтных работ.
Фото: kyiv.npu.gov.ua
В Оболонском районе Киева 18-летняя девушка получила травму после того, как упала в яму, заполненную водой. Об этом сообщили в полиции Киева.

Информацию о происшествии правоохранители обнаружили во время мониторинга социальных сетей. По предварительным данным следствия, на проспекте Ивасюка работники аварийной бригады КП «Киевтеплоэнерго» проводили ремонтные работы после прорыва трубы холодного водоснабжения. При этом место проведения работ не было должным образом ограждено.

В результате 18-летняя местная жительница, проходя мимо, упала в заполненную водой яму и травмировала ногу. Пострадавшей оказали медицинскую помощь.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 272 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью.

