  1. В Україні

У Києві дівчина провалилася в яму з водою – працівники Київтеплоенерго під слідством

22:30, 25 квітня 2026
У Києві 18-річна дівчина травмувалась, впавши в неогороджену яму під час ремонтних робіт.
Фото: kyiv.npu.gov.ua
В Оболонському районі Києва 18-річна дівчина отримала травму після того, як впала в яму, заповнену водою. Про це повідомили в поліції Києва.

Інформацію про подію правоохоронці виявили під час моніторингу соціальних мереж. За попередніми даними слідства, на проспекті Івасюка працівники аварійної бригади КП «Київтеплоенерго» проводили ремонтні роботи після пориву труби холодного водопостачання. При цьому місце виконання робіт не було належним чином огороджене.

У результаті 18-річна місцева жителька, проходячи повз, впала в заповнену водою яму та травмувала ногу. Постраждалій надали медичну допомогу.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 272 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

