Почему украинцы с одинаковым стажем получают разные пенсии: разница — до 1700 грн

16:46, 25 апреля 2026
В 2026 году часть украинцев со схожим трудовым стажем и доходами столкнулась с разницей в размерах пенсий.
Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что в последнее время к нему обращаются пенсионеры, оформившие выплаты уже в 2026 году, с жалобами на существенную разницу в размерах пенсий. По его словам, люди с одинаковым стажем, должностями и уровнем зарплаты получают разные суммы, если выход на пенсию произошёл в разные периоды года.

Как отметил Гетманцев, в ходе анализа ситуации выяснилось, что причина может заключаться в показателе средней заработной платы, который используется для расчёта пенсий. Согласно законодательству, в 2026 году должна применяться средняя зарплата за 2023–2025 годы, однако из-за задержки с обновлением данных в начале года использовался предыдущий показатель за 2022–2024 годы.

По словам депутата, Пенсионный фонд утвердил новый показатель средней зарплаты за 2025 год только в конце января 2026 года. Поэтому тем, кто вышел на пенсию раньше, выплаты могли начислить по старым данным.

Он также отметил, что, по заверениям Пенсионного фонда, таким пенсионерам должны были автоматически провести перерасчёт после обновления показателей. В то же время, по его словам, на практике этого в отдельных случаях не произошло.

Во время проверки документов совместно со специалистами было выявлено несоответствие: в материалах дела указан правильный период для расчёта, однако применённый показатель средней зарплаты остался устаревшим.

По словам Гетманцева, в результате это может приводить к ощутимой разнице в выплатах — примерно до 1,7 тыс. грн ежемесячно. Он также отметил, что такие случаи не являются единичными.

Он выразил предположение, что причиной ситуации может быть как техническая ошибка, так и другие факторы, и подчеркнул сложность самостоятельной проверки правильности начисления пенсий для граждан.

По его мнению, эта ситуация свидетельствует о необходимости повышения прозрачности пенсионной системы, чтобы граждане могли чётко понимать механизм расчёта своих выплат.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Комитет Верховной Рады исключил норму о запрете на захоронение военнослужащих с судимостью на НВМК перед вторым чтением

Комитет рекомендовал принять законопроект о мемориальных кладбищах во втором чтении и в целом и убрал дискриминационную норму относительно захоронения военнослужащих с непогашенной судимостью.

Даниил Гетманцев прогнозирует принятие закона о лишении прокуроров спецпенсий в мае

Председатель Комитета Верховной Рады угрожает обойти Согласительный совет, если депутаты будут затягивать с голосованием за реформу прокурорских пенсий в мае.

Мошенничество через «OLX» не отменяет кредит: позиция Верховного Суда относительно подписи одноразовым идентификатором

ВС подтвердил, что кредитный договор, подписанный смс-кодом, является действительным, а недоказанное мошенничество не является основанием для его отмены.

Украинцев хотят освободить от уплаты судебного сбора по делам о разрушенном жилье

В парламенте инициируют изменения, которые могут убрать финансовые барьеры для обращения в суд по делам о жилье, разрушенном в результате войны.

Из Семейного кодекса уберут обязанность органов опеки сообщать регистраторам о наличии имущества у детей

Кабмин предлагает убрать из Семейного кодекса норму о «сообщении» относительно имущества ребенка, поскольку она не имеет правовых последствий.

