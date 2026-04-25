Чому українці з однаковим стажем отримують різні пенсії: різниця — до 1700 грн

16:46, 25 квітня 2026
У 2026 році частина українців зі схожим трудовим стажем і доходами зіткнулася з різницею у розмірах пенсій.
Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що останнім часом до нього звертаються пенсіонери, які оформили виплати вже у 2026 році, зі скаргами на суттєву різницю у розмірах пенсій. За його словами, люди з однаковим стажем, посадами та рівнем зарплати отримують різні суми, якщо вихід на пенсію відбувся у різний період року.

Як зазначив Гетманцев, під час аналізу ситуації з’ясувалося, що причина може полягати у показнику середньої заробітної плати, який використовується для розрахунку пенсій. Відповідно до законодавства, у 2026 році має застосовуватися середня зарплата за 2023–2025 роки, однак через затримку з оновленням даних на початку року використовувався попередній показник за 2022–2024 роки.

За словами депутата, Пенсійний фонд затвердив новий показник середньої зарплати за 2025 рік лише наприкінці січня 2026 року. Тому тим, хто вийшов на пенсію раніше, виплати могли нарахувати за старими даними.

Він також зазначив, що, за запевненнями Пенсійного фонду, таким пенсіонерам мали автоматично провести перерахунок після оновлення показників. Водночас, за його словами, на практиці цього в окремих випадках не відбулося.

Під час перевірки документів разом із фахівцями виявили невідповідність: у матеріалах справи вказано правильний період для розрахунку, однак застосований показник середньої зарплати залишився застарілим.

За словами Гетманцева, у результаті це може призводити до відчутної різниці у виплатах — приблизно до 1,7 тис. грн щомісяця. Він також зазначив, що такі випадки не є поодинокими.

Він висловив припущення, що причиною ситуації може бути як технічна помилка, так і інші фактори, та наголосив на складності самостійної перевірки правильності нарахування пенсій для громадян.

На його думку, ця ситуація свідчить про необхідність підвищення прозорості пенсійної системи, щоб громадяни могли чітко розуміти механізм розрахунку своїх виплат.

