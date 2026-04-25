Александр Сырский поручил проверить логистическое обеспечение военных на передовой
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Александр Сырский поручил до 20 мая провести проверку системы логистического обеспечения подразделений, выполняющих боевые задания на передовой.
Соответствующее задание получили командующие группировок и командиры корпусов. Речь идет об оценке эффективности поставок и организации поддержки военнослужащих непосредственно на линии столкновения.
Кроме того, руководству подразделений предписано принять необходимые меры для усиления обеспечения — в частности, речь идет о средствах подвоза, эвакуации, наземных роботизированных комплексах и другом критически важном оборудовании.
