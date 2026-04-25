  1. В Украине

Александр Сырский поручил проверить логистическое обеспечение военных на передовой

17:40, 25 апреля 2026
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поручил до 20 мая проверить организацию логистического обеспечения военных, выполняющих задачи на передовой.
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Александр Сырский поручил до 20 мая провести проверку системы логистического обеспечения подразделений, выполняющих боевые задания на передовой.

Соответствующее задание получили командующие группировок и командиры корпусов. Речь идет об оценке эффективности поставок и организации поддержки военнослужащих непосредственно на линии столкновения.

Кроме того, руководству подразделений предписано принять необходимые меры для усиления обеспечения — в частности, речь идет о средствах подвоза, эвакуации, наземных роботизированных комплексах и другом критически важном оборудовании.

