Олександр Сирський доручив перевірити логістичне забезпечення військових на передовій

17:40, 25 квітня 2026
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доручив до 20 травня перевірити організацію логістичного забезпечення військових, які виконують завдання на передовій.
фото: Сухопутні війська
Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський доручив до 20 травня провести перевірку системи логістичного забезпечення підрозділів, які виконують бойові завдання на передовій.

Відповідне завдання отримали командувачі угруповань і командири корпусів. Йдеться про оцінку ефективності постачання та організації підтримки військовослужбовців безпосередньо на лінії зіткнення.

Крім того, керівництву підрозділів наказано вжити необхідних заходів для посилення забезпечення — зокрема, йдеться про засоби підвозу, евакуації, наземні роботизовані комплекси та інше критично важливе обладнання.

