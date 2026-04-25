Олександр Сирський доручив перевірити логістичне забезпечення військових на передовій

фото: Сухопутні війська

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський доручив до 20 травня провести перевірку системи логістичного забезпечення підрозділів, які виконують бойові завдання на передовій.

Відповідне завдання отримали командувачі угруповань і командири корпусів. Йдеться про оцінку ефективності постачання та організації підтримки військовослужбовців безпосередньо на лінії зіткнення.

Крім того, керівництву підрозділів наказано вжити необхідних заходів для посилення забезпечення — зокрема, йдеться про засоби підвозу, евакуації, наземні роботизовані комплекси та інше критично важливе обладнання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.