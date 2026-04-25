Олександр Сирський доручив перевірити логістичне забезпечення військових на передовій
Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський доручив до 20 травня провести перевірку системи логістичного забезпечення підрозділів, які виконують бойові завдання на передовій.
Відповідне завдання отримали командувачі угруповань і командири корпусів. Йдеться про оцінку ефективності постачання та організації підтримки військовослужбовців безпосередньо на лінії зіткнення.
Крім того, керівництву підрозділів наказано вжити необхідних заходів для посилення забезпечення — зокрема, йдеться про засоби підвозу, евакуації, наземні роботизовані комплекси та інше критично важливе обладнання.
