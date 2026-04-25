В Киеве и области 26 апреля ограничат движение транспорта

Из-за приезда иностранных делегаций в Киеве и области ограничат движение транспорта.

26 апреля в Киеве и Киевской области временно ограничат движение транспорта. Это связано с пребыванием иностранных делегаций и проведением мероприятий государственной охраны по случаю 40-й годовщины Чернобыльской катастрофы.

Водителей и пешеходов просят учесть эти ограничения при планировании своих поездок. Об этом сообщили в патрульной полиции.

