В Киеве и области 26 апреля ограничат движение транспорта
21:31, 25 апреля 2026
Из-за приезда иностранных делегаций в Киеве и области ограничат движение транспорта.
26 апреля в Киеве и Киевской области временно ограничат движение транспорта. Это связано с пребыванием иностранных делегаций и проведением мероприятий государственной охраны по случаю 40-й годовщины Чернобыльской катастрофы.
Водителей и пешеходов просят учесть эти ограничения при планировании своих поездок. Об этом сообщили в патрульной полиции.
