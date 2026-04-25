У Києві та області 26 квітня обмежать рух транспорту

Через приїзд іноземних делегацій у Києві та області обмежать рух транспорту.

26 квітня у Києві та Київській області тимчасово обмежать рух транспорту. Це пов’язано з перебуванням іноземних делегацій та проведенням заходів державної охорони з нагоди 40-х роковин Чорнобильської катастрофи.

Водіїв і пішоходів просять врахувати ці обмеження під час планування своїх поїздок. Про це повідомили у патрульній поліції.

